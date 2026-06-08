No fa ni un mes que va tornar a la ciutat després d’un periple de vuit mesos i vuit dies visitant els 51 països d’Europa. Tot va començar el mes d’abril de 2025. “En deixar els estudis, se’m va quedar com l’espina de voler fer un Erasmus i volia anar a l’estranger i sortir de la meva zona de confort”, comenta. I es va proposar el repte “d’intentar anar a tots els països” del continent, sortint amb només un euro i espavilant-se per arribar fins al final.
El 15 de setembre de 2025 va començar una aventura que va acabar el passat 23 de maig. “Tinc sort perquè els meus pares tenen la ment molt oberta i, sobretot, confien molt en mi, amb totes les decisions que prenc”, manifesta. Va marxar amb una motxilla del seu pare amb el més imprescindible: dos pantalons curts, dues samarretes iguals, una suadora, un pantaló llarg, dues mudes de mitjons i calçotets i un euro.
Ha sigut una experiència inoblidable. Ha conegut a molta gent i ha dormit en llocs com cotxes o cases en un estat poc recomanable. De tot el que ha après destaca que “és igual el que hagis aconseguit en el passat. Has d’estar orgullós i agraït i mai has de parar, sempre has de tenir objectius i metes”. “El meu somni és ser emprenedor, amb la base del meu canal de YouTube, de la meva marca personal, i a partir d’aquí vull viure d’això”, assegura.