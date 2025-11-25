“Crec que el ciutadà està agraït amb la funció que fem al carrer”

Exerceix de policia local des de l’any 1998. Va opositar a Sitges i allà va treballar durant dos anys. Va néixer a Terrassa, però “vaig provar d’entrar aquí i no va poder ser” i sí que ho va aconseguir a aquella localitat del Garraf. Posteriorment, va tornar a opositar aquí i ho va aconseguir, l’any 2000. En gran part, va voler dedicar-se a aquesta professió perquè el seu pare ho havia sigut i “he viscut aquesta feina des de molt petit” amb ell.
Des dels seus inicis fins ara, “he fet una mica de tot”. Al començament va fer de policia de barri i, després ha exercit altres serveis i ha passat per “l’oficina de denúncies, la unitat d’atenció a la víctima, donant xerrades a col·legis, que això m’agrada molt i també a Seguretat Ciutadana”. Apunta que “no m’agrada fer sempre el mateix. M’agrada canviar una mica dintre del que és la meva feina. D’aquesta manera també tens una idea global del que es fa en cada unitat”.
Considera que el principi d’autoritat que haurien de tenir els agents, cada dia es respecta menys. “Avui dia, cadascú va una mica més a la seva, i és una mica el reflex de la nostra societat. Ja no ens preocupem tant l’un de l’altre”, si bé “la majoria respecta les normes”. “Crec que tenim una bona premsa en general, i el ciutadà està agraït amb la funció que nosaltres fem al carrer”, diu.
Abans de ser policia municipal “havia fet una mica de tot, des de cambrer a una benzinera, a un supermercat” i també va estudiar una enginyeria superior, però a tercer ho va deixar.