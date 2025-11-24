L’any que ve, Calçats Guzmán arriba als setanta anys d’existència i ella és la tercera generació que regenta aquesta botiga. A davant d’aquest establiment, tenia una botiga de roba, Districte 19, que ha acabat tancant per obrir, ara fa unes cinc setmanes, La Petjada, “especialitzada amb calçat respectuós”. La gent li demanava aquest producte i, per aquest motiu, va decidir obrir aquesta segona sabateria.
“Molta gent està contenta perquè diu és que aquest tipus de calçat el comprava per internet, i venir aquí a provar-se’l, és un avantatge”, detalla. També apunta que “m’estimo molt el barri de Sant Pere, perquè jo he nascut entre sabates, és el meu, i vull que vingui gent al barri, perquè està quedant-se molt apagat”. Afegeix que “el comerç de barri de tota la vida s’està perdent, costa molt, hi ha molts locals buits i la gent no els agafa. Suposo que han canviat molt les necessitats”.
Admet que “el comerç és molt esclau, però la gent no s’adona que els carrers de la ciutat sense comerços són ciutats mortes”. Creu que en el comerç, fa molt “la persona que està darrere del taulell”. “No em considero venedora, em considero més aviat assessora. Intento que el client se’n vagi convençut del que ha comprat i m’agrada que es quedin el que realment necessiten. Si no, prefereixo que marxin sense”, afirma.
De joveneta no en volia saber res de la sabateria, però quan la seva mare va morir, se’n va fer càrrec i va deixar els estudis. Volia ser biòloga, “però ara estic molt contenta i m’agrada molt la meva feina”