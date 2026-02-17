“Pots tenir sort, però t’ho has de treballar i segur que t’arriba l’èxit”

“Sempre he tingut ganes d’emprendre”, diu, i fa poc més de tres mesos que va crear Somnis Immobiliaris, de moment online. “La meva mare va treballar en el sector i va sorgir la idea de muntar-lo”, explica. A més, estudia informàtica. “Quan vaig acabar l’ESO vaig fer un grau mitjà i ara mateix estic fent primer d’un grau superior”. Ha compaginat els estudis treballant al restaurant familiar, la Braseria La Colmena.
Va pensar a crear algun projecte informàtic, però va acabar decidint-se pel món de la venda o lloguer d’habitatges. No descarta, amb el temps, “poder delegar i continuar amb altres objectius, altres projectes o altres empreses”. A casa sempre ha viscut el món de l’empresa, ja que el seu avi tenia les botigues de calçat Aparicio, que van posar fi amb una de les crisis econòmiques que hi ha hagut. “Ho vaig viure i en comptes de veure-ho com una cosa perillosa i pensar a treballar per a altres, he volgut intentar-ho per mi mateix”, detalla.
Veu que en el sector immobiliari “falta molt producte i hi ha molta demanda i poca oferta” i té assumit que “volem fer les coses bé i sense abusar de la gent”. Opina que a la gent jove “els falta una mica d’iniciativa i intentar superar-se cada dia” i és del parer que “pots tenir sort, però t’ho has de treballar, i quan treballes moltíssim segur que t’arriba l’èxit”.
Explica que hi ha qui no veu normal que, amb divuit anys, ja estigui preparant “el tema de la jubilació”. “Crec que si no me la preparo, no tindré jubilació. Com més aviat comenci, millor”.