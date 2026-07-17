“El Social és una potència en l’àmbit d’entitats a la ciutat”

Admet que no tenia gaire clar què estudiar i, finalment, va decantar-se per Administració i Direcció d’Empreses, que va considerar que era “un camí molt obert” entre les diverses assignatures que l’atreien. Treballa com a “agent d’assegurances i inversions” a una gestoria de la ciutat, si bé abans va portar “la direcció esportiva de la part privada” del Júnior, on juga a hockey fa anys.
Li agrada la seva feina i apunta que “estic molt acostumat a tractar persones i no és que tingui un do comercial en aquest sentit, però sí que em defenso molt bé parlant amb la gent, i m’agrada fer-ho i assessorar-los”. Fora de la vida professional, és una persona estretament vinculada al Centre Cultural El Social, on va començar per tradició familiar. “És casa meva, és la meva vida, i amb els anys veig que va més”, detalla.
A més de ballar a l’Esbart Egarenc, també participa en les seccions de teatre, amb el Quinto, la cavalcada de Reis i és vocal de la junta de l’entitat. “És un sentiment de pertinença i m’ho sento molt meu”, afirma i té clar que “mentre hi hagi gent a darrere que se’n preocupi i treballi per mantenir-lo, és impossible” que tingui data de caducitat. Opina que el Social “està fent les coses molt bé” i creu que aquestes entitats a vegades estan “poc valorades” i que “el Social és una potència en l’àmbit d’entitats dins de la ciutat”.