“Els problemes de casa no es poden reflectir dins de la botiga”

El negoci el van començar els seus pares i fa 62 anys que tenen botiga i obrador. “Des de petita ja em posava darrere del taulell. Sempre m’ha agradat”, assenyala. Amb els seus germans, la Joana i el Gabriel, gestionen Embotits Sánchez, al barri de Sant Pere Nord. Excepte una temporada que anava “a un altre lloc amb un que ens portava a la vedella perquè m’ensenyés”, tota la vida ha treballat amb la família.

El negoci ha evolucionat i si a l’obrador havien fet més “un embotit molt típic d’Andalusia”, “l’hem ampliat a fer tota classe d’embotit d’aquí. Bulls, bisbes, botifarres blanques, negres, d’ou, tot això”, afirma. El més important és que al client “li agradi el teu producte i continuï” confiant i venint a comprar. Considera que ara es compra diferent d’abans i “és més el dia a dia” i també “es cuina d’una altra manera. No grosso modo com es feia abans”, tot i que encara hi ha qui compra “per tota la setmana”.

“Tenim molta clientela fidel que li agrada anar al súper a comprar les begudes, la pasta o el que sigui, però per la carn va a la carnisseria, pel peix va a la peixateria i per la fruita va a la fruiteria”, subratlla. És una feina “sacrificada” perquè matines molt, però també passa en altres llocs. S’ha de “donar un servei” i “els problemes i les coses de casa no es poden reflectir dins de la botiga, perquè la clienta no té culpa”, opina.

Respecte a les grans superfícies apunta que “no podem competir en preus perquè si no t’enfonses, però pots competir en qualitat. Qui vulgui venir, que vingui. La porta està oberta”.