“Estem deixant de banda el que diem que és més important”

Ferran Fontané, professor de l’Euncet i l’INS Santa Eulàlia

Va estudiar Ciències Econòmiques i Empresarials, si bé admet que, realment la seva vocació sempre havia sigut la docència. Quan va acabar la carrera tenia dues opcions, auditoria o ensenyament. “Vaig triar la segona i no me n’he penedit mai. Més que economista, soc professor”, assegura.

Ha passat per centres educatius públics, concertats, privats i també online. “Aquesta visió transversal m’ha ajudat molt a entendre l’educació des de diferents perspectives”, manifesta. Va començar fent classes a Sallent i després ha passat per Sant Cugat i, a la ciutat, per l’INS Terrassa i ara està a l’INS Santa Eulàlia, on va ser director durant nou anys. A més, també fa de professor a l’Euncet Business School i a l’Institut Obert de Catalunya. Anteriorment, també va fer classes a Cultura Pràctica (ara Creixen).

“Que els meus alumnes de la universitat m’hagin escollit tres vegades consecutives com el professor més valorat, em fa veure que la meva raó de ser era ajudar a les persones en l’àmbit de la formació”, detalla. Els alumnes han canviat molt i sosté que “el repte més important dels docents és adaptar-se sense abaixar els braços”. Opina que “si no exigeixes i han vist que no han après, no et valoren”. I creu que “estem deixant de banda el que nosaltres diem que és important”.

Va començar a treballar amb 13 o 14 anys, en una empresa d’arts gràfiques, per ajudar a casa. Com a docent li agrada “explicar, el contacte amb la gent, que aprenguin i fer-los pensar”, comenta.