“Has de garantir que l’alumne ho entengui i que estigui motivat”

És de Sao Paulo i fa nou anys que està aquí. Allà es va formar com a enginyera dels aliments i va venir a la UPC a fer el doctorat amb el professor José Ignacio Velasco. Tots dos van participar en el programa Tecniospring de la Generalitat i el seu projecte va ser un dels seleccionats. “Era un envàs totalment comestible, 100% natural, per a les maduixes del Maresme”, detalla.
“Quan vam acabar el procés, havia de tornar al Brasil”, però van entrar en una selecció de negocis i van fundar una empresa derivada de la UPC, Bio2Coat, que es dedica a fer “revestiments comestibles, totalment naturals, per allargar la vida útil de les fruites i verdures”, apunta. És un sistema que ajuda a disminuir “una mica l’ús del plàstic”, agrega. “Per ara, només és per a la fruita”, manifesta, però treballen per incorporar-ho a altres productes.
De moment, “tenim solucions per a fruites tropicals, prunes, peres i pomes”, diu. Preveu que, aquest any, aquest producte podrà sortir al mercat. “És un avantatge tant per als productors com per als distribuïdors i per als consumidors”. És professora lectora Serra Hunter a la UPC. Opina que donar classes “és molt maco, però comporta una gran responsabilitat” perquè “has de transmetre els coneixements de forma segura i garantir que l’alumne ho entengui i que estigui motivat”, afegeix.
“Hi ha estudis que diuen que el consumidor compra menys fruita del que li agradaria”, diu. La majoria són conscients que “no s’ha de llençar menjar” amb la de gent que passa fam, apunta.