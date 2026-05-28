“El periodisme de proximitat té la facilitat de poder fer moltes coses”

Primer es va formar com a tècnic superior de realització d’audiovisuals i, posteriorment, es va llicenciar en periodisme. La part tècnica també li agradava i, de fet, s’ha dedicat a les dues coses. “Vaig començar a l’àmbit tècnic a Televisió Sant Cugat i, quan estudiava a l’Autònoma, va sorgir la possibilitat de col·laborar amb el magazín de Ràdio Sant Cugat”, apunta.
Després de passar per altres programes, va entrar contractat “sempre amb aquesta dicotomia de fer de l’àmbit periodístic i de l’àmbit tècnic, davant i darrere”, comenta. En l’actualitat, és el director d’estratègia i producció audiovisual de Cugat Mèdia que, “això és, bàsicament, fer possible que les coses surtin”. “Per sort, ens toca, als que ens dediquem i ens agrada la comunicació local o el periodisme de proximitat, fer de tot, una mica, i això està bé”, manifesta, i agrega en aquest sentit que “és un luxe poder fer i remenar a tot arreu i tenim la facilitat de poder fer moltes coses”.
Opina que els mitjans, ara, han de “veure com consumeix la gent” per evitar estar una mica en l’oblit i detalla que “sempre ens toca escoltar i sentir molt el que passa a fora”. El periodisme actual “està en un repte constant. Sempre està en el punt de mira de tothom” i “si no trobem el lloc en aquest paradigma de la intel·ligència artificial no serem necessaris”, subratlla.
Els periodistes “hem d’estar en una situació inequívoca de la veritat i de defensar els drets que s’estan perdent”. No li desagradaria gens treballar “a la part documental” i explicar històries.