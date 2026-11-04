“En el món de la música has de creure que ho pots aconseguir”

“Recordo que des de petita, a mi la música sempre m’havia encantat, sempre havia sentit una passió dintre que era enorme”, diu. El seu pare toca la guitarra en un grup, però assegura que no es veia en l’obligació de dedicar-s’hi, i “volia aprendre a tocar la guitarra i cantava a casa, cantava al col·legi”. Quan tenia nou anys, va demanar als seus pares que volia que l’apuntessin a aprendre música i va començar al Conservatori de Terrassa fent cant.
En acabat va tenir clar que volia “explotar més la part creativa” i escriure cançons” i, l’any 2024, va començar amb un productor musical. Més tard, l’Stefano Vieni, productor de la discogràfica Warner, la va veure cantant en un vídeo de TikTok i hi va contactar. Després d’unes sessions a Madrid, en el mes de gener de 2025 “vam anar a firmar a Mèxic”. De moment, ha publicat tres cançons: “Yo estaré primero”, “Si no la hubiéramos cagado” i la darrera, “Suficiente”, fa uns dies, i el següent pas és gravar les que queden per treure un disc a 2027.
“He somiat amb això des que era petita, però sé que és un món en què hi ha molt de talent i molt poques oportunitats”, subratlla i opina que en la música és molt important la constància i la paciència i comenta que “no has de perdre la il·lusió i has de lluitar i no perdre les ganes, sinó creure que realment ho pots aconseguir”.
Aquest dissabte, a la Sala Rasa 64, i a partir de les 22 hores, actuarà en directe, en un concert amb les seves cançons. Actualment, està estudiant el doble grau de Dret i Relacions Laborals.