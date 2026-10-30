Comenta que “sempre m’havia agradat molt cantar, però mai m’havia plantejat fer res relacionat, ni havia estudiat res de música”. Cantava a casa, amb els amics i tocava una mica la guitarra i poc més. Arran d’una situació “injusta” amb un animal, un tema en què està molt sensibilitzada, va agafar la guitarra i “va sortir una cançó que em va semblar que era prou decent com per compartir-la”, explica.
Tot això, “sumat a una situació personal una mica complicada”, va deixar la feina i va començar a estudiar música. “Vaig aprendre composició, guitarra, interpretació, producció musical, o sigui, una formació molt completa”, diu, i a partir d’aquí, “van sortir moltes altres cançons, i ara estic començant a compartir-les més públicament”, agrega.
“Ara mateix, el meu estil és molt de cantautora, de veu i guitarra”, apunta i té assumit que “és molt complicat dedicar-se a la música i necessites un recorregut molt llarg”. “Estic en una fase molt inicial i encara he de rodar molt, aprendre i explorar”, detalla.
Fa dos anys va publicar el seu primer tema, “Renéixer” i ara ha tret “Rambla d’Ègara”, a plataformes com YouTube, Spotify i Apple Music. La idea és treure un EP, pròximament. “Sento que si crees una cosa, t’agrada compartir-la, i si a algú li pot servir, em sembla doble mèrit”, afirma.