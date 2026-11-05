Té setze anys i ja ha publicat un llibre, “Unwritten until now”, on “ho explico tot, des de qualsevol àmbit de la vida, l’esport, a nivell personal, d’estudis, de família, ho toco tot”, apunta. “Sé que soc bastant jove i que encara he viscut poc, però crec que als joves els falten referents amb els quals es puguin identificar i llegir una autobiografia de gent més gran potser els costa”, afirma i es va plantejar la pregunta “per què no explicar una història amb setze anys?”.
“Crec que he viscut bastant encara que només tingui setze anys i ho volia explicar tot”, detalla. “Tot el tema d’escriure m’apassiona i quan no escric llibres, m’agrada escriure cançons“ o altres coses, manifesta Opina que la gent de la seva edat, en general, “els costa llegir, però hem d’incentivar que els apassioni el que llegeixen”.
És un llibre autoeditat i comenta que “el vaig escriure sense dir-ho a ningú. I vaig dir-ho a casa quan el vaig publicar perquè volia que fos una sorpresa”. Els va impactar, però li han donat tot el seu suport. Es defineix com una persona inquieta i s’ha dedicat als idiomes, a la música i a l’esport, ara al hockey, a l’Atlètic. “M’agrada explorar-ho tot. Crec que si a tu et compensa dedicar-te a una cosa, ves cap a aquesta cosa”. El temps per fer tantes activitats “hi és i una altra cosa és que el sapiguem aprofitar i rendibilitzar”.
Tot i que li agrada escriure, assegura que ho té com “un món secundari” i el que realment li agradaria estudiar és Medicina. “Soc una persona de números, també, i no ho vull deixar de costat”, agrega.