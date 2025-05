“La psicoanàlisi, avui, està servint també per orientar les institucions”

“Vaig començar una anàlisi pròpia, pel mateix patiment de la vida” i es va començar a interessar pels efectes que produïa una psicoanàlisi, cosa que permetia entendre’m a mi mateix i totes les incidències que això tenia, els bons efectes que tenia la relació amb els altres”. I es va formar en Psicologia.

Abans va estudiar música i recorda que “era pianista i donava classes al conservatori del Liceu i feia concerts a nivell professional”. Va suposar un canvi radical perquè “la carrera musical requereix una dedicació extraordinària” i afegeix que “encara estudio a casa i tocant al piano” però no fa res professionalment.

Escoltant al psicoanalista italià Antonio Di Ciaccia “sobre una pràctica que anomenava entre varis” va pensar a crear alguna cosa així a Catalunya. I va posar en marxa el que ara és la fundació TEAdir, en la qual exerceix de director terapèutic. Acompanyen la vida de les persones amb alguna problemàtica de salut mental i les seves famílies. “No fem reeducació i seguim el ritme de la persona”. També té la seva consulta i sosté que “la psicoanàlisi avui està servint per analitzar-se, aquells que ho desitgen, però també per orientar les institucions per acollir a persones amb problemàtiques que no són el clàssic Èdip, sinó altres com quedar-se aïllat, o no relacionar-se amb els altres”.

“Cada vegada les problemàtiques en la primera infantesa fins a l’arribada a l’edat adulta són més difícils i cada vegada les famílies es troben amb menys recursos per afrontar-les”.