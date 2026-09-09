Va fer un grau mitjà d’Informàtica i després ho va completar amb el superior, per acabar estudiant Enginyeria Informàtica i Empresa. “Sempre he tingut curiositat per la tecnologia, per crear coses i tota la innovació sempre m’ha cridat l’atenció”, detalla. L’objectiu que tenia era a “poder tenir la meva pròpia empresa, desenvolupant eines i ajudar la societat a optimitzar la vida, a ser molt més eficient”, diu.
Va començar a treballar a la multinacional Zitro exercint de “programador, gestionant diferents projectes” i li va sortir la possibilitat de poder anar a l’Índia a treballar, però no hi va anar. Mentre estava a aquesta feina, recorda que “en paral·lel, sempre feia projectes i altres petites plataformes de tecnologia” i, quan la seva parella va anar als Estats Units, va decidir fer el mateix.
Allà va començar a tirar endavant el projecte que s’ha fet realitat, Buoh, una plataforma que aplica la intel·ligència artificial al sector financer i que “ajuda a prendre decisions financeres els clients dels bancs”, comenta. “Treballem pel banc, però la plataforma va directament involucrada al client”, afirma. Admet que canviar d’una feina estable a crear un projecte com aquest “no és fàcil, però creus en tu i ho intentes. I si no et surt bé, doncs a una altra cosa, perquè el que has après no t’ho pren ningú”, diu.
Mentre es formava, “vaig començar a investigar pel meu compte”, interessat pel món de la tecnologia, i anava a fires i a esdeveniments “per aprendre’n més i veure com era aquest món”.