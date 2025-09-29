“Si vols conèixer una ciutat, ves al mercat; és el centre neuràlgic”

Va començar a col·laborar amb l’Associació de Concessionaris del Mercat de la Independència l’any 2007, i dos anys després ja s’hi va incorporar com a dinamitzador. “Amb el president d’aquella època, Joaquim Bigordà, ens coneixíem d’haver fet coses a l’Ajuntament d’Ullastrell”, comenta, i d’aquí va venir tot. Fins que va passar a dedicació plena, ho va compaginar amb una feina en una fàbrica de paper.
“Vaig passar d’estar vuit hores tancat dintre d’una fàbrica, i parlar amb la màquina i poc més, a parlar cada dia amb un centenar de persones, fàcilment”, apunta. Tenia certa experiència en gestió, ja que a Ullastrell havia “organitzat” diverses activitats. Afirma que el Mercat de la Independència “som pioners en tot i tot el que ara s’ha fet, nosaltres ho havíem fet abans”, com el servei de repartiment a domicili o la nit de “shopping”. “Al Mercat tothom s’ho sent seu, tothom se l’estima molt, la seva parada, perquè la pot crear de la manera que vulgui”.
“Cada vegada hem anat col·laborant amb més entitats i el mercat és un lloc on hi han de passar coses, i a més a més la gent hi ve a comprar”, detalla. “El mercat és el centre neuràlgic de la ciutat. Si vols conèixer una ciutat, ves al mercat”. I apunta que “els mercats només com a lloc de venda, no tenen sentit. Tenen sentit amb la funció de fomentar la societat”.
“Sempre dic que no hi ha mai dos mercats iguals” i depèn de quines grans superfícies fan mal, sobretot “les que tenen la filosofia que té el Mercat”, un lloc on, diu, hi ha “els millors productes”.