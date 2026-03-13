Primer de tot va estudiar Interpretació perquè volia ser actor. Però va entrar a treballar a l’Ajuntament i va acabar llicenciant-se en Dret. “Vaig estudiar a l’Institut de Teatre, uns cursos i després a La Casona, a Barcelona”, recorda i afegeix que “vaig treballar en teatre i també vaig fer classes”. La seva primera feina al consistori de la ciutat va ser a l’Institut Municipal de Salut i Qualitat de Vida.
Més tard va passar per Consum, on va romandre durant catorze anys, els mateixos que va passar exercint de coordinador d’obres públiques. En acabat, va ser cap del servei de Polítiques Socials d’Habitatge, durant uns quatre anys. En aquests moments, és director dels serveis de Patrimoni Cultural i Turisme.
Haver estat en diverses àrees ho considera com un gran aprenentatge i creu que “les persones hem de tenir sempre constant aprenentatge en totes les coses que fem, i més si estem a l’administració”. Agrega que “hem de tenir molt clar que som un servei públic i hem d’estar constantment posant-nos el dia per tal de donar el millor a la ciutadania”.
Diu que “les entitats culturals són un dels patrimonis més rics que pot tenir Terrassa”. “Tothom pot pensar que ens pot fer ombra, el fet d’estar al costat de Barcelona i hem d’aprofitar la proximitat per donar productes que no té”.
Terrassa “és una ciutat molt rica, tant en patrimoni cultural com en esdeveniments mobles i immobles, per dir-ho així”, afirma i diu que “intento sempre il·lusionar-me amb les coses que faig”.