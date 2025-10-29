“El joc de taula és diferent del videojoc, estàs cara a cara”

Fa tot just un mes va obrir la botiga El Cartón Peleón. “Venem jocs de taula, jocs de cartes, però també fem comunitat, i organitzem esdeveniments d’iniciació per aprendre a jugar a tot el que tenim”, assegura. La gent pot anar a jugar a la seva ludoteca, sense cap mena de cost. Explica que “a mi m’encanta col·leccionar cartes, sobretot, i m’agraden molt els jocs de taula. Jo treballava al sector de la informàtica i vaig obrir una botiga online” i va anar creixent fins que va deixar la seva feina per dedicar-se totalment a això.
És de la localitat alacantina d’Elda i fa nou anys va arribar a Barcelona a treballar. Des del passat mes de març que viu a Terrassa i ara regenta aquesta botiga. En un món en què els videojocs tenen un gran arrelament, també hi ha públic per als jocs de taula que, diu que “són més socials” i elogia el fet de poder “estar cara a cara, poder parlar, poder prendre alguna cosa mentre jugues, és molt diferent i pots fer nous amics”.
No li agrada que, actualment, en els jocs de taula hi ha especulació. “Ara mateix, molta gent compra per revendre a preus més alts”, apunta. No vol dir que mai tornarà a treballar en el sector de la informàtica i diu que “sempre he intentat veure les noves tecnologies i tot allò que passa avui en aquest sector” i tenir pàgina web fa que mantingui els lligams.
“Vaig estudiar dues FP superiors d’informàtica enfocades al desenvolupament, a la programació”. Treballava a CaixaBank i, després d’un any i mig a Alacant, li van oferir de venir a Barcelona.