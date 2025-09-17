“M’agrada portar els objectes de la realitat a la virtualitat”

Explica que està acabant estudis d’Arts Digitals a Barcelona, formació que considera que va triar perquè “sempre m’han agradat les coses en tres dimensions. De molt petit m’agradava dibuixar coses que tinguessin com profunditat i d’això vaig passar a l’afició de les maquetes, i de les maquetes a la versió digital”, assegura. Voldria dedicar-se a escanejar en 3D, “fer fotos a objectes i transformar-los”. Li agrada “portar-los de la realitat a la virtualitat” i espera treballar en museus “per tal de conservar coses del patrimoni”.
Com a Treball Final de Grau està fent un escaneig en 3D de la Seu d’Ègara. Sobre la intel·ligència artificial i com pot afectar en aquest camp, diu que “primer estava una mica en contra, però a poc a poc he anat veient la utilitat que té”.
La música és una altra de les seves grans aficions. “És una cosa que he portat sempre a dins. Quan puc, em passo hores tocant el piano”, assenyala. Va saber del projecte L’Ateneu Sona, de l’Ateneu Terrassenc, i també hi participa tocant. “El president, el Ferran Peña, ha agafat confiança en mi i m’ha dit si volia més implicació en el projecte”, apunta.
És molt aficionat a la fotografia i d’aquesta tècnica li agrada “conservar memòries, capturar moments, ensenyar la realitat com és”. En especial, “m’agrada la fotografia periodística”, subratlla.
Està molt implicat en el món coral. Canta a Fil de Notes, la Coral Nova Ègara i la Coral d’Ullastrell i toca a la Llar Residencial Sant Llàtzer. També fa d’extra i ha sortit a la sèrie “Pubertat”.