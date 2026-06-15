“És important que darrere de l’entreteniment hi hagi valors”

“A mi m’encantava escriure des de sempre i també sempre m’agrada molt parlar i Em va cridar l’atenció la professió i vaig començar Periodisme”, assegura. En principi, recorda, “anava molt dirigida als informatius, però llavors em va captar molt l’atenció la televisió i l’entreteniment”. Va fer un postgrau de guió d’entreteniment en programes televisiu i, de seguida, li va sortir feina “a una productora per fer un concurs per TV3” i, des de llavors, no ha parat. Les pràctiques les va fer a Diari de Terrassa i també va passar per Canal Terrassa.
Malgrat que la ràdio “sempre m’havia cridat molt l’atenció”, va descobrir la televisió a la facultat i ho va tenir clar. Es dedica a fer els continguts dels programes on treballa a través de productores. “A buscar els perfils que sortiran als programes, preparar tot el contingut que ens poden explicar, imaginar-nos una mica com pot ser un episodi del programa”, diu.
“Fent entreteniment faig tants programes diferents que no em canso”, apunta. Ha participat en documentals esportius, com “Se acabó”, de la selecció femenina de futbol. Opina que les plataformes, actualment, tenen un pes molt important i “són les que tenen el control actualment del panorama audiovisual” i agrega que “és important que darrere d’aquest entreteniment, que té molt poder, hi hagi uns valors”.