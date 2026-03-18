Pel fet que “tot el tema de la salut i el tema de l’esport” l’atreien, es va decantar per estudiar Fisioteràpia, si bé quan va iniciar la carrera “no m’acabava de convèncer”. Quan va començar les pràctiques i “vaig estar a hospitals, vaig veure que podia ajudar la gent, em va agradar molt”, apunta. Va tenir clar que “era la meva professió i era el que em volia dedicar”.
Com que va estar treballant un temps amb un dentista, va acabar especialitzant-se en mandíbula, en ATM. Sempre ha apostat per “poder valorar, diagnosticar, fer el millor tractament des del meu punt de vista, des del meu criteri”, cosa que no sempre podia fer. Era el que molts professors seus li havien transmès mentre es formava. Va treballar per a altres fins que li va arribar l’oportunitat amb un traspàs d’una clínica i es va posar pel seu compte. El centre es diu Fisiotastic i va obrir el mes de gener de 2025.
“Cada vegada hi ha més gent que té problemes de mobilitat o problemes que l’afecten a la qualitat de vida i m’agrada molt poder ajudar-los”, explica. No només es dedica a aplicar un tractament, sinó que procura “ajudar-lo a entendre millor el seu problema, a com prevenir-ho per ell mateix”. Opina que, a vegades, falta informació i diu que “hi ha gent que no sap que existeix la possibilitat de tractar el problema que pateix”.
En un futur li agradaria “obrir un centre multidisciplinari” on es pugui treballar des de diferents professions. En el seu també hi treballa temes de Psicologia la Maria Peña.