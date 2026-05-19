“Ara, amb les xarxes, és més fàcil posicionar-se en poc temps”

Amb el seu pare, que ja tenia experiència en el sector, des del mes de setembre de l’any passat, tenen una immobiliària, López & López Real State. Va estudiar Màrqueting i Comunicació, però s’ha decantat per aquest negoci en un camp en el qual “hi ha moltíssima competència” però en què “ara hi ha molta demanda”. “Sempre m’han agradat les vendes i vaig tenir clar que ho havia d’enfocar per aquí”.
No li fa por vendre “a porta freda” i apunta que “és dur, però arriba un moment que, quan ja ho has fet certes vegades, li dones la volta, i no és més que conèixer persones igual que tu”. Actualment, el sistema de venda en el seu ram ha innovat molt i moltes immobiliàries ofereixen els seus productes a través de vídeos. Admet que en principi no li feia gràcia exposar-se, però ara s’hi ha acostumat i ja se sent còmode. Opina que el sistema de venda tradicional “continuarà” existint, tot i que diu que “ara, amb les xarxes, és més fàcil poder posicionar-se en poc temps”.
Abans d’aquesta aventura amb el seu pare van iniciar López & López Pòdcast, que neix “amb l’objectiu que la gent que no fos de Terrassa l’ubiqués en el mapa”. Han crescut i ja han superat els 100.000 seguidors a YouTube. Sumant Instagram i TikTok, “la comunitat ara té un volum” vora les 200.000 persones.
A López&López Pòdcast ara han passat a tractar altres temes, com els relacionats amb el sector immobiliari, però també de “creixement personal, espiritualitat” i altres opcions.