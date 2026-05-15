Comenta que va estudiar Econòmiques perquè “sempre havia volgut estudiar carreres que estudiessin el comportament humà i la societat” i també “els números” i aquesta li semblava que ho podia englobar tot. Quan va acabar, va estar un temps treballant per a altres fins que el seu pare, que tenia una assessoria, Fislex, es va voler jubilar i es va fer càrrec de l’empresa familiar, juntament amb la seva germana Helena.
Explica que ja porta “vint campanyes de la Renda”, amb l’actual. En el seu sector, la normativa canvia constantment i cal anar fent “cursos de reciclatge”, apunta i aprenent d’altres formes, com “llegint els diaris”. “La renda és un impost progressiu. Llavors, com més cobres, més pagues”, diu.
Opina que “els impostos no són una finalitat en si mateix, sinó un mitjà per proporcionar els recursos necessaris col·lectius i millorar-ne la societat” i que “la recaptació hauria d’anar més enllà de ser una simple manera de recaptar de fons per a l’Administració” i “caldria millorar-ne l’eficiència en la seva gestió, i sobretot enfocar-los al creixement econòmic i a potenciar l’activitat productiva”.
És del parer que “a les escoles caldria potenciar l’estudi de la cultura financera, per a més endavant poder prendre decisions econòmiques informades i gestionar millor els diners”.
A la feina t’has d’adaptar perquè “has estudiat assentaments o macroeconomia, però no has estudiat declaracions de renda i quins impostos es liquiden quan et vens un immoble”.