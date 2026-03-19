Va començar els seus estudis “enfocats cap a una altra branca” fins que va fer un gir i va decantar-se per fer un grau superior en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE). Pensava en feines “més d’entrenament personal, més preparació física”, si bé, a quart curs, li va començar a atraure tot el tema de la gestió esportiva. I va fer un màster centrat en aquesta branca.
Abans d’acabar la carrera, va entrar com a director d’un centre de Barcelona de la cadena de gimnasos VivaGym, que en té tres a Terrassa. Considera que és un món que “està explotant” i opina que “l’esport és una moda i tots aquells que ens hi dediquem, hem de potenciar-ho més, i fer-ho arribar a molta més gent”. Es considera una persona “constant” i que “dels errors vaig aprenent”. És del parer que “l’actitud arriba a fer molt més que tot el tema de tenir títols i de tenir coses”.
Recomana que “més que per veure’s bé”, la gent ha d’anar al gimnàs “per salut” i recorda que “hi ha moltes tendències esportives” per acollir a tothom. Li agrada molt tot el tema de la comunicació i d’aquí va sorgir el seu pòdcast “Fitness to Business”, que es pot seguir a Spotify. Fa entrevistes a persones relacionades amb l’esport que, potser no són “grans referents o olímpiques”, però que tenen coses interessants per explicar al públic.
No descarta, a la llarga, iniciar el seu projecte. “El fitness cada vegada té més adeptes i hi ha més gent que decideix que gran part de la seva activitat física passi per unes instal·lacions esportives”, diu.