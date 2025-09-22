L’astronomia és una ciència que l’havia atret de jove, però diu que “a la meva època no era pas fàcil tenir bons equips d’observació”. “Soc de ciències i era un noi curiós que vol saber més, què hi ha més enllà de l’atmosfera terrestre”, apunta. Quan va venir a viure a Terrassa va saber de l’Agrupació Astronòmica de la ciutat i es va fer soci. Va entrar a la junta, primer de tresorer i després de secretari i des de 2019 és el president.
Detalla que l’astronomia “s’ha fet molt accessible gràcies a equips molt moderns”. Diu que la missió de l’agrupació és “ajudar la gent a conèixer més de l’astronomia i a orientar-los” i que aquesta entitat “és una casa oberta a tothom”. Actualment, són uns cinquanta socis i considera que faltaria créixer.
“Anar a un observatori astronòmic, veure una galàxia, una nebulosa, un planeta amb els teus ulls nus, això no es paga amb diners”, manifesta i és “entendre que formem part d’alguna cosa que és molt més gran, i que no entenem”, sosté. “Tenim un planeta que és irrepetible i que l’hem de cuidar i per molt que el senyor Elon Musk insisteixi a anar a Mart, no és on jo vull viure, Mart no és un planeta habitable”, assenyala. Fa onze anys va crear AEInnova, amb vuit fundadors més, una empresa que es dedica a “convertir calor en energia elèctrica”.
Va estudiar FP d’Electrònica a Sarrià i, més tard, va fer la carrera d’Enginyeria Electrònica. És doctor en Microelectrònica i des de l’any 2000 és professor de la UAB i també ha fet classes d’FP.