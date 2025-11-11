“En el calçat busquem l’estètica i no la comoditat ni la forma del peu”

Treballa d’infermera i de sempre “m’ha interessat tot el tema de la promoció de la salut” i quan va tenir els seus fills va endinsar-se en el món del “barefoot”, que defineix com a “calçat respectuós”. Són sabates que “respecten la teva forma de peu”. Havia d’anar fora per trobar els articles que volia i veia que aquí hi havia molta mancança, fins que el mes de maig passat va començar amb una botiga en línia, Rachel Foots Barefoot, que, des del mes de setembre, també és física.
“El calçat hauria de ser una funda que respecti la teva forma de peu, simplement per protegir-lo” quan vas pel carrer, apunta. Opina que, en línies generals, “en el calçat, tal com està fet, busquem l’estètica i no la comoditat i tampoc la forma del peu”. Aquesta classe de calçat, afegeix, “t’envolta el peu, però trepitges perfecte”. No té taló, és pla i és molt flexible, sosté. “Ens queixem amb molts mals d’esquena, però veritablement és que no portem una sabata que s’adeqüi a la postura corporal”, manifesta.
Considera que, sobre els peus, hi ha poca informació i comenta que “ens cuidem més l’esquena, o fem exercici, o ens cuidem molt de la nutrició, de perdre pes, o el menjar sa, però penso que dels peus moltes vegades ens oblidem”. “La gent que es preocupa veritablement del peu és perquè té un problema”, assegura.
Es va voler formar com a infermera perquè “m’agrada curar i cuidar els altres”. Ara treballa a MútuaTerrassa i es va especialitzar en pediatria i cirurgia i en l’actualitat està treballant a cures pal·liatives.