És originari de Tortosa i “fill de ferroviari” i es va presentar a la convocatòria d’accés a la RENFE. L’any 1983 va entrar en aquesta empresa i va començar a la secció de carteria a l’estació de França. Després va passar a Tarragona, a paqueteria. Quan van tancar aquest departament, li van oferir anar a Portbou, on va estar tretze anys.

Més tard va estar dos anys a Cèrbere i fa setze anys va aprovar una convocatòria d’ascens interna i va demanar el trasllat a Barcelona, on encara continua. Està com a cap de CTC, que és on es “dirigeix la circulació i es regula el tràfic” dels trens. A més, afegeix, “també estic fent les fitxes d’incidències” de tot el que passa a l’interior i a l’exterior dels trens i de la via i “tenim contacte directe amb l’operador de Rodalies”. “Abans érem els mateixos fins que es va partir, i es va dividir en la RENFE, viatgers, mercaderies i tallers d’equips, i l’ADIF, que és la infraestructura, la via, la catenària i les instal·lacions”, apunta.

No s’ha plantejat mai canviar de feina i detalla que “havia fet el primer grau de formació professional, però, no em vaig dedicar a una carrera o a alguna cosa específica i entres aquí i t’agrada, et sents còmode i tens una certa estabilitat”. Aquesta feina, era la del seu pare i un oncle i apunta que “seguir les tradicions familiars també és molt maco”.

En tots els anys que fa que treballa al sector i a aquesta empresa, mai ho ha fet en els trajectes dels trens. “No he fet via, però he estat a moltes destinacions i han sigut bastant intenses”.