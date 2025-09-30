“És bàsic transmetre la cultura popular, perquè si no es perd”

De petit, el personatge del patge Xiu-Xiu “m’emocionava” i, de gran, ha tingut l’ocasió de col·laborar que quan “apareix a Terrassa i perquè ho tingui tot a punt i en els desplaçaments”, explica. Fa més de vint anys que ho fa i el que més l’atrau és “veure la il·lusió i l’emoció dels nens, però també les cares de la gent gran, dels adults”, que suposa que recorden quan eren petits. “Veure aquestes cares d’emoció a mi em desperta moltes coses”, detalla.
En els últims anys, la seva filla Ariadna, de dinou anys, li ha seguit les passes i també col·labora i “poder-ho compartir amb ella per mi és una doble emoció”. També està involucrat amb els Nans i Capgrossos des de fa un parell d’anys quan es va fer una crida perquè la gent anés a fer-los ballar. Explica que “la cultura popular sempre m’ha atret molt i he anat més de trenta vegades, en anys diferents, a la Patum de Berga i altres festes del Pirineu”.
“Catalunya, el meu país, és un referent, és passió, i tot el que tingui a veure amb poder facilitar que aquesta cultura arribi a més gent m’encanta”, afirma. Creu que aquest món “l’hem de saber transmetre bé a la gent jove que puja ara, o serà molt difícil que això perduri”. Diu que “a la cultura popular et mouen les emocions” i “és bàsic transmetre-la perquè, si no, es perd i més en una societat on hi ha moltes distraccions”.
Treballa de comercial i comenta que “m’agrada el tracte amb el públic, conèixer gent. És una feina que és dinàmica i, a més, a mi, si em tanques en un despatx, crec que no ho suportaria”.