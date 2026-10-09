Analitzem les tendències en mobles que triomfaran entre els terrassencs aquest 2026

Les tendències no només afecten sectors com el de la moda. Sabies que a l’àmbit mobiliari també passa quelcom similar? En efecte, ja que són nombrosos els propietaris i llogaters d’immobles que no dubten a comprar aquells elements o conjunts que més s’estan venent actualment.
Als darrers anys, les tendències pel que fa als mobles han canviat de manera molt notable. Així ho demostren les llars de Terrassa, a les quals cada vegada es deixen veure més els productes que esmentarem a continuació. Tots ells estan disponibles a un comerç electrònic especialitzat: idmarket.
Moble de TV suspès
És innegable que instal·lar mobles a la paret comporta més feina de bricolatge que muntar-los a terra. Així i tot, de mica en mica va augmentant el nombre de terrassencs que es decanten per la primera opció. A què és degut? Tot i la necessitat de foradar, val la pena per dos aspectes cabdals, començant per com en són de pràctics.
Sigui quin sigui el moble que se suspengui, no dificulta de cap manera la tasca de netejar el terra, una de les més importants. D’altra banda, el mobiliari que té potes és molt més fàcil de muntar, però complica en certa mesura el procés d’escombrar la brutícia i fregar l’esmentada superfície.
A més a més, els mobles suspesos acostumen a ser més atractius. Un clar exemple és el moble de TV suspès, la primera tendència de 2026 entre els terrassencs. Si a aquest element se suma un dispositiu electrònic instal·lat també a la paret mitjançant un suport VESA, el conjunt visual passa a ser immillorable en tots els sentits.
Convé destacar que la suspensió a l’aire mitjançant les parets és una tendència que afecta no només als mobles, sinó també a altres elements de les llars com el lavabo.
Escriptori amb prestatges d’emmagatzematge
Tant les cases com els pisos de Terrassa, en línies generals, no són ni de bon tros els immobles més espaiosos de Catalunya. Això dona peu al fet que molts propietaris i llogaters no sàpiguen on desar les seves coses, però tot canvia en cas de disposar de mobles amb solucions d’emmagatzematge integrades. Un dels que més es vendran entre els terrassencs aquest 2026 serà l’escriptori amb prestatges incorporats.
Més enllà del monitor, el teclat i el ratolí, són quantiosos els elements que solen estar ubicats a l’espai de treball, estudi o, fins i tot, oci electrònic: bolígrafs, tisores, llibres, etcètera. On col·locar-ho tot de manera organitzada per tal de facilitar tasques de neteja i el simple fet de trobar cada producte quan es necessita? La resposta és clara: als prestatges que té aquest moble i que estan molt ben pensats.
A la part superior hi trobem un molt ample que comprèn el metre en total que mesura el conjunt. Aquest és precisament el lloc on els terrassencs acostumen a desar els seus llibres. A sota, concretament a la part esquerra, hi ha tres prestatges petits de forma quadrada o rectangular. Darrere de tot s’ubica un espai idoni per col·locar la torre del PC.
Capçal amb emmagatzematge integrat
Un escriptori de teletreball no és l’únic lloc al qual convé disposar de la màxima quantitat possible d’espai d’emmagatzematge. El dormitori, especialment prop del llit, n’és un altre exemple ben clar. Però, com aconseguir disposar de prestatges addicionals que hi quedin bé en termes visuals? Molt senzill: amb un capçal que els integri.
El que està disponible a idmarket destaca no només pel seu assequible preu —79,99 euros al moment d’escriure aquestes línies—. Per a acabar-ho d’adobar, també crida l’atenció per la perfecta distribució dels prestatges ubicats a la part superior i a un dels laterals.
Qualsevol element que es vulgui tenir prop del llit pot col·locar-se a aquests prestatges: làmpades de petites dimensions, productes decoratius com plantes artificials, el rellotge despertador, etcètera.
Taula de menjador rodona extensible
Els terrassencs són bastant sociables i acostumen a rebre visites a les seves llars. És llavors quan agraeixen enormement el fet de disposar d’una taula extensible que, quan la casa o el pis recupera la normalitat pel que fa a la quantitat de gent allà present, passa a ocupar molt menys espai.
Respecte a la forma del moble, la rodona és la més triada darrerament sobretot per la seguretat a les llars on viuen nens petits.
Moble superior per a rentadora
Acabem amb el cinquè element que registrarà nombroses vendes entre els terrassencs: un moble superior per a rentadora que, seguint l’exemple d’altres conjunts ja comentats a l’article, permet tenir sempre a mà elements com el detergent, el suavitzant i la mateixa roba sense necessitat d’ajupir-se.
Com acabem de veure, les tendències en mobiliari que més compraran els terrassencs durant el 2026 coincideixen en diversos punts clau: estèticament són molt atractius, fan gala d’una gran practicitat i es poden comprar amb enviament a Terrassa accedint a la tenda en línia coneguda com a idmarket.