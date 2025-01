Aproven la supressió del golf per la mínima

El ple municipal de Matadepera va aprovar ahir al vespre, per un ajustat marge de set vots a sis, la supressió del servei del camp de golf municipal. Després d’haver mostrat reticències a treure el camp a licitació, des d’alcaldia es va portar la qüestió al ple i, després de la votació, podria posar-se fi a dècades d’activitat golfística. La sessió, celebrada a la sala d’actes del Casal de Cultura, va estar marcada per la tensió, amb un gran nombre de veïns presents i alguns que es van quedar fora per falta d’aforament.

La decisió arriba després de molts anys de debat sobre la viabilitat econòmica, ambiental i social del camp de golf. Amb aquesta votació, l’equip de govern vol obrir la porta a un nou projecte per convertir l’equipament en un parc públic, una proposta que divideix el poble. Durant la sessió d’ahir al vespre, els portaveus dels grups municipals van mostrar la seva opinió al respecte.

Francesc Llobet, representant de Som-hi Matadepera, va començar l’acte dient que “les deficiències del camp s’han agreujat amb el transcurs del temps i les inversions necessàries oscil·len entre els 400.000 i els 800.000 euros”. Així mateix, va expressar que “la inacció no és una acció”, tot dient que “es planteja la disjuntiva entre continuar l’activitat golfística o obrir Can Vinyers a altres activitats o oportunitats que permetin assolir els objectius econòmics, socials i esportius que es van perseguir des del moment de la reversió”.

La regidora d’ERC, Anna Piñol, va defensar la necessitat de transformar l’espai en un parc públic, explicant que això “representarà una reducció de les despeses municipals, ajudant a millorar l’equilibri econòmic de la comunitat”. Piñol, a més, va exposar que “no existeixen obstacles jurídics pel canvi d’ús. L’Ajuntament pot modificar l’ús dels terrenys sense la necessitat de modificar el planejament urbanístic”.

D’altra banda, la membre no adscrita Núria García, que es va desvincular de Junts per continuar formant part de l’equip de govern, va votar en contra de la supressió del golf. “La gestió de l’equipament no la pot dur a terme l’Ajuntament, sinó una empresa especialitzada”, manifesta, destacant que “no hi ha cap necessitat explícita” de destruir el camp. García assegura que l’Ajuntament “ha anat desincentivant qui s’ha interessat en la gestió privada”.

Dolors Martí, també membre no adscrita que va decidir no acatar la decisió de Junts de marxar del govern, va votar a favor del canvi d’ús, “en reconeixement a aquells que fa pràcticament 40 anys van lluitar perquè Can Vinyers continués essent un espai rural, natural i obert a tothom”.

Des de Suma’t, Nil López va ser contundent en la seva crítica a la decisió del govern, qualificant-la d’“injusta i irresponsable”. Va posar en dubte la consulta ciutadana, que va titllar de “manipulada” i “no legítima”, i va acusar l’equip de govern de “manca de transparència i mala gestió”. “El projecte posa en risc l’equipament i trenca el model de poble harmònic”, va explicar, tot anunciant que recorreran contra la decisió per la via legal.

Finalment, el portaveu de Junts, Gabriel Pirla, va qualificar el ple com a “trist pel poble”. Va lamentar que la supressió sigui un exemple més de com el govern “està trencant tot allò que ens fa únics”. Pirla va insistir que existien alternatives viables, com la gestió privada del Grup Taradell.

Els veïns de Matadepera no es volien perdre el que segurament serà el ple més important de l’any. Tenint en compte l’aforament de la sala d’actes del Casal de Cultura, no hi va poder entrar tothom. Això va provocar gran crispació entre els presents i, finalment, les autoritats policials van haver de prendre el control de la situació.

Aproven la supressió del golf per la mínima