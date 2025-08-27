Matadepera

El dilluns de Festa Major no serà festiu a Matadepera

Per segon any consecutiu, la festa local es trasllada a l’1 d’octubre

Publicat el 27 d’agost de 2025 a les 19:30

El proper dilluns de Festa Major de Matadepera, 1 de setembre, serà lectiu i la festa local es trasllada, com l’any passat, a l’1 d’octubre.Tot i que es va acordar fa tres anys, en un ple ordinari celebrat el maig de 2022, no va ser fins a l’any passat que es va aplicar per primer cop un canvi en les festes locals del calendari. Enguany tornarà a ser d’aquesta manera.
El Consell per la República i l’ANC Matadepera van presentar com a moció aquest canvi de data. Va ser aprovada al ple per tres grups municipals, Junts per Matadepera, ERC Matadepera i CUP Matadepera, i el vot contrari de Ciutadans Matadepera. La proposta venia arran del referèndum d’autodeterminació que va tenir lloc l’1 d’octubre de 2017, on a Matadepera, 4.333 dels 4.554 vots emesos es van posicionar a favor d’una república catalana. En canvi, només 141 persones van votar amb un “no”. 

A la pràctica això suposarà que els anys en què l’1 d’octubre caigui en cap de setmana, com els anys 2022 i 2023, les dues festes locals (la del gener, coincidint amb les Festes de Sant Sebastià i la d’agost amb la Festa Major) es mantindran. En canvi, els anys en què l’1 d’octubre caigui en dia feiner, com aquest any, se substituirà. 
 

