El dilluns de Festa Major no serà festiu a Matadepera

El proper dilluns de Festa Major de Matadepera, 1 de setembre, serà lectiu i la festa local es trasllada, com l’any passat, a l’1 d’octubre.Tot i que es va acordar fa tres anys, en un ple ordinari celebrat el maig de 2022, no va ser fins a l’any passat que es va aplicar per primer cop un canvi en les festes locals del calendari. Enguany tornarà a ser d’aquesta manera.\r\nEl Consell per la República i l’ANC Matadepera van presentar com a moció aquest canvi de data. Va ser aprovada al ple per tres grups municipals, Junts per Matadepera, ERC Matadepera i CUP Matadepera, i el vot contrari de Ciutadans Matadepera. La proposta venia arran del referèndum d’autodeterminació que va tenir lloc l’1 d’octubre de 2017, on a Matadepera, 4.333 dels 4.554 vots emesos es van posicionar a favor d’una república catalana. En canvi, només 141 persones van votar amb un “no”. \r\n\r\nA la pràctica això suposarà que els anys en què l’1 d’octubre caigui en cap de setmana, com els anys 2022 i 2023, les dues festes locals (la del gener, coincidint amb les Festes de Sant Sebastià i la d’agost amb la Festa Major) es mantindran. En canvi, els anys en què l’1 d’octubre caigui en dia feiner, com aquest any, se substituirà. \r\n \r\n