Terrassa exhibeix el seu jove talent audiovisual

Entre documentals, videoclips i curtmetratges, el
Cinema Catalunya ha respirat talent jove i ganes d’explicar històries. Aquest dimarts a la tarda, la Mostra Audiovisual 2026 de l’institut Santa Eulàlia ha reunit alumnat, professorat i famílies en un acte que ha servit per exhibir els treballs finals dels cicles formatius d’Imatge i So del centre terrassenc.
S'han projectat fins a
16 produccions elaborades durant el curs acadèmic. Així doncs, els treballs exposats han reflectit tant el procés d’aprenentatge tècnic com la creativitat dels joves, que han participat en totes les fases de producció audiovisual.
Un dels moments destacats de la jornada ha estat la presentació dels projectes de l’alumnat que ha cursat el cicle superior en
Realització de Projectes Audiovisuals i Espectacles. Laura Sánchez, directora del curt documental “Soc Aquí”, ha compartit la seva experiència: “Treballar amb la història real d’una dona migrant ha estat un repte, però també una oportunitat per fer reflexionar sobre el que hi ha darrere de la paraula ‘immigració’.”
També han intervingut
Ana Poves, amb “El Proper Almodóvar”, una sàtira que anima a “seguir les passions” malgrat les dificultats. “Mai us quedeu amb les ganes”, ha expressat. D’altra banda, Miriam Llonch, directora de “Mala Perra”, ha destacat el vessant col·laboratiu del projecte i la importància de la comèdia dins l’audiovisual.
La mostra forma part del projecte
“TRS Fem Cinema!” i reforça el paper de l’institut Santa Eulàlia dins l’ecosistema educatiu i cultural de Terrassa, ciutat reconeguda com UNESCO Creative City of Film. A l’acte hi han assistit la regidora de Formació Professional i Ocupació, Montserrat Caupena, i el tinent d’alcalde i regidor de Promoció Cultural i Audiovisual, Joan Salvador.
