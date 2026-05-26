Nova convocatòria al Pla de Barris: nova candidatura de Terrassa?

El Govern ha aprovat aquest dimarts la segona convocatòria del Pla de barris i viles, amb una despesa plurianual de 200 milions d’euros ampliables en funció de l’aprovació dels pressupostos del 2026. Malgrat que no s’ha detallat per ara quin podria ser l’augment, la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va dir que serà com a mínim fins als 300 milions. Es preveu que el pla permeti posar en marxa entre el 2025 i 2029 fins a 120 programes d’intervenció integral.
Terrassa ja es va quedar fora de la llista de 20 municipis de la primera convocatòria, amb el projecte per al barri de Can Parellada que proposava 28 actuacions amb un pressupost de 18,7 milions d’euros. Un pla del govern municipal que va convèncer alguns grups de l’oposició, com el PSC. “Vèiem bé les actuacions presentades pel barri de Can Parellada”, reconeix el líder socialista, Javier García, perquè “vam demanar que s’incloguessin noves actuacions, com per exemple al gimnàs de l’Escola Francesc Aldea. Una reivindicació històrica que el govern municipal ens va escoltar”.
És per aquest motiu que García afirma que des del PSC es veien amb bons ulls les actuacions descrites per Can Parellada. “Ara bé, això no vol dir que pensem que sigui la zona de la ciutat que més opcions tingui de ser seleccionada”, matisa. El recent escollit candidat socialista afirma que “no tenim una diagnosi de la ciutat com la que pot tenir el govern municipal”, però també menciona que cal analitzar bé les condicions socioeconòmiques de tots els barris, posant d’exemples el Districte 3 amb Can Palet i Guadalhorce, o Ègara i el sud de Sant Pere Nord.
El termini per a presentar projectes per a aquesta segona convocatòria és entre el 6 de juliol i el 17 del mateix mes i l’executiu català preveu que la resolució provisional sigui a la tardor. Les bases de la segona convocatòria són les mateixes que les de la primera i s’hi poden presentar tots els municipis, tant els que ja van resultar beneficiaris en la primera convocatòria com els que no van presentar cap projecte. Ara bé, en el cas dels primers, cal que el nou projecte sigui per a un barri diferent.
Fonts de la Generalitat apunten que la voluntat en aquesta segona convocatòria és arribar als 20 municipis de nou. De fet, el Govern preveu que hi hagi un augment de les sol·licituds respecte a l’anterior convocatòria, quan se’n van rebre 83.