Les finestres del Mercat de la Independència estaran llestes pel primer trimestre del 2027

Ja fa unes setmanes que es veu moviment d’obra al Mercat de la Independència. Després d’una primera fase al 2024 que va suposar la millora de l’estanquitat i impermeabilització dels tancaments, amb la reparació de la coberta, la substitució de les lluernes lineals i la reforma de la xarxa de sanejament, és el torn ara dels porticons. De fet, aquesta segona fase es troba en ple funcionament, amb la previsió de finalitzar-se en al 2027. Un projecte que ha de permetre, en un futur, climatitzar aquest històric edifici modernista sense aturar l’activitat comercial de les seves parades.
Els treballs actuals se centren en el tancament de les obertures del mercat i en la rehabilitació dels seus 193 porticons originals. Aquesta actuació, expliquen des dels serveis municipals de Patrimoni, és especialment complexa tant pel valor patrimonial de l’edifici com per la necessitat de compatibilitzar les obres amb el funcionament diari de les parades. “El que s’ha buscat sempre és preservar els llocs de treball i l’activitat d’aquest mercat”, remarca el regidor de Comerç i Mercats, Xavier Cardona.
Les obres, que ascendeixen a 2.620.077,53 euros, i té una durada contractual de 18 mesos, tot i que el calendari està condicionat per les campanyes de Nadal i per la complexitat tècnica dels treballs. “La constructora està posant tots els seus mitjans per acabar abans possible, però comptem que es podrà acabar el primer trimestre del 2027”, apunta Hanadi Zatarieh, dels serveis municipals de Patrimoni i Manteniment.
Fins ara, s’han modificat les finestres de la part més alta de l’edifici, permetent que una de cada cinc es pugui obrir per facilitar la sortida de la calor i s’afavoreixi la corrent d’aire.
Una actuació molt manual
La intervenció no és senzilla. El mercat mai no es va concebre com un espai tancat i, amb el pas dels anys, les diferents parades van anar modificant alçades i estructures segons les seves necessitats. Això ha obligat els tècnics a adaptar cada actuació gairebé de manera individualitzada. “Cada parada anava buscant la seva estètica i la seva alçada”, explica Zatarieh.
El projecte inclou la restauració dels porticons històrics, mantenint-ne materials, colors i distribució originals, seguint els criteris de protecció patrimonial de l’edifici. A l’interior s’hi col·loca una nova finestra amb doble cambra i vidre de seguretat, imprescindible per millorar l’aïllament tèrmic.
Abans, però, cal retirar els porticons, desplaçar instal·lacions i adaptar els espais existents, un procés lent i molt manual. Els serveis de Patrimoni destaquen que la nova perfileria s’ha escollit especialment fina per garantir la màxima entrada de llum natural i reduir l’impacte visual sobre la façana.
En alguns casos, els nous porticons s’han hagut de reproduir íntegrament, mentre que en d’altres s’han pogut restaurar. També s’han detectat singularitats constructives inesperades, com diferents alineacions i alçades entre façanes que havien passat desapercebudes durant dècades.
Tot plegat, en una obra que avança mica en mica i que l’Ajuntament té la intenció d’executar sense haver de tancar cap ala del mercat. Una vegada finalitzin les obres al 2027, s’emprendrà la tercera fase de rehabilitació del mercat: la climatització.
La climatització, el gran objectiu final
La futura climatització del Mercat de la Independència és el gran objectiu de la tercera fase de rehabilitació, però encara no té calendari definit ni pressupost tancat. Xavier Cardona explica que l’Ajuntament començarà durant el 2027 el procés de redacció del projecte executiu, amb la voluntat que les obres puguin arrencar entre el 2027 i el 2028. “La prioritat molt clara és el confort tèrmic del mercat”, assegura el regidor. La necessitat d’aquesta climatització respon tant a criteris de confort com de conservació alimentària. El mercat es va construir en una època en què els espais eren oberts, però les actuals temperatures extremes i les exigències sanitàries obliguen a adaptar l’edifici a les noves condicions climàtiques.