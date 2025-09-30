Sospites de frau en l’adjudicació del mural de l’aniversari de la Germandat

El
mural commemoratiu del 125è aniversari de la Germandat de Sant Sebastià, encarregat a l’empresa Geosilva Projectes SL, i que des del 26 de gener es pot veure a la plaça de l’Ajuntament, està sota revisió per possibles irregularitats en la contractació. El consistori va adjudicar el projecte directament, sense concurs públic ni procés de licitació, fet que ha generat polèmica i ha motivat la revisió d’ofici de l’expedient. L’oposició va anunciar, durant el ple municipal celebrat ahir, que portarà el cas a l’Oficina Antifrau de Catalunya i a la Sindicatura de Comptes.
Segons l’informe preliminar, el procediment presenta diverses deficiències. L’adjudicació a dit va impedir que altres professionals poguessin presentar ofertes, i no hi ha justificació tècnica que expliqui per què es va triar aquesta empresa ni el cost del projecte. A més, l’import es va tramitar com a despesa menor, tot i que sembla que podria haver estat fraccionat per esquivar la licitació oberta.
L’expedient tampoc compta amb informes de fiscalització prèvia ni amb tota la documentació necessària, la qual cosa deixa el contracte jurídicament feble i amb risc de nul·litat.
L’equip de govern, a l’inici del ple, va defensar l’encàrrec al·legant que es va actuar per la urgència de l’esdeveniment i que, malgrat els pressupostos prorrogats, consideren oportú revisar el procediment per garantir la legalitat.
L’oposició, liderada per Nil López (Suma’t Matadepera) va criticar amb contundència la gestió del projecte,
assenyalant que la regidora de Cultura, Núria Garcia, va tramitar els pressupostos de manera individual i va forçar un procés que l’alcalde va validar. Segons els grups crítics, això ha generat risc per al proveïdor, que encara no ha cobrat, i ha compromès la transparència i la imatge del servei públic.
El cas posa també de manifest
la manca de comparatives amb altres pressupostos i un possible sobrecost, aspectes que reforcen les sospites de favoritisme cap a l’empresa seleccionada. Els antecedents d’encàrrecs similars, tal com explicava Gabriel Pirla, portaveu de Junts per Matadepera, rondaven els 7.000 euros, i en aquest cas els serveis es van contractar per més de 13.000. Per una altra banda, l’absència d’autorització pressupostària prèvia podria implicar responsabilitat directa dels càrrecs públics implicats.
Inauguració del mural de la Germandat Matadepera
Miquel Badia
La Diputació, al rescat
El ple de Matadepera va aprovar
la petició d’assistència jurídica a la Diputació de Barcelona, amb l’oposició de Junts i Suma’t, per fer front al contenciós administratiu del Club de Golf de Matadepera pel tancament del camp municipal.
L’equip de govern defensa que es tracta d’un dret del consistori previst legalment, que el servei és gratuït i que permet garantir la defensa del municipi amb les màximes garanties en un litigi complex que podria superar els serveis jurídics propis. L’oposició en veu de l’exalcalde matadeperenc, Nil López, va criticar la decisió, sostenint que
“gratis no és”: considera que l’error de l’Ajuntament l’hauran de pagar els ciutadans catalans i que resulta contradictori recórrer a l’ajuda externa quan els mateixos serveis jurídics municipals van validar el projecte alternatiu per al camp de golf sense tenir en compte un precedent judicial clau.
“Vigilàvem l’immoble cada dia”
Francesc Llobet, regidor de Seguretat Ciutadana, va intentar explicar les circumstàncies de
l’ocupació a la casa dels Rourets de la passada setmana. Segons Llobet, l’immoble forma part d’un conjunt sotmès a vigilància rutinària per part de la policia local, però els ocupants haurien accedit per la part posterior, inaccessible a les inspeccions diàries. La policia municipal, amb suport dels Mossos d’Esquadra, explicava, va considerar que un desallotjament immediat no era viable tenint en compte la tipologia de la família i els elements que acreditaven la seva permanència. Ara, la capacitat de desallotjament de l’Ajuntament, passa per l’elaboració d’un informe d’habitabilitat desfavorable que constati que allà no hi pot viure ningú.