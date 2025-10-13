L’exposició “Dona i Justícia” aterra a Matadepera

L’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental, arxius municipals, institucions acadèmiques i ajuntaments de la comarca, impulsen la itinerància de l’exposició “Dona i Justícia: de l’estat liberal al franquisme en documents del Vallès Occidental”, una mostra que posa en valor la memòria, la resistència i el paper de les dones des del segle XIX fins a la dictadura franquista.
L’exposició, concebuda amb una mirada de gènere i de territori, analitza la vida de les dones a través del sistema judicial i legal, i visibilitza casos, figures i experiències vinculades al Vallès Occidental. Mitjançant plafons, documents i imatges procedents d’arxius locals i testimonis històrics, la mostra ofereix una aproximació rigorosa al paper que les dones van tenir en la lluita pels drets civils i la justícia social.
Alhora, aquesta exposició es complementa amb una altra de format digital especialment centrada en el període de la dictadura franquista: “Dona i justícia durant el franquisme al Vallès Occidental i context jurídic antecedent”.
Matadepera serà el primer municipi on farà parada aquesta exposició, del 27 d’octubre fins al 23 de novembre. Després passarà per Ripollet, Castellar del Vallès, Sentmenat, la Universitat Autònoma i Cerdanyola, entre altres.