Matadepera aprova les ordenances de 2026 enmig de les protestes per la pujada de la taxa de residus

El ple extraordinari celebrat dilluns al Casal de Cultura de Matadepera per aprovar les ordenances fiscals de 2026 va estar marcat per un debat tens entre govern i oposició i per la presència de veïns descontents amb la gestió municipal de la taxa de residus. Malgrat les crítiques, el govern va aprovar totes les propostes amb majoria absoluta, sense increments d’impostos ni taxes per a l’any vinent.
En dubte la naturalesa del ple
El portaveu de Suma’t Matadepera, Nil López, va obrir el debat qüestionant la conveniència de convocar un ple extraordinari per tractar unes ordenances que, segons ell, “tenen naturalesa ordinària”. López va defensar que “els impostos i taxes municipals determinen els ingressos i, per tant, haurien d’anar lligats als pressupostos”.
L’alcalde Guillem Montagut va replicar que “nosaltres només fem un ple extraordinari a l’octubre, i és per les ordenances”, mentre que el regidor Francesc Llobet recordava que “durant el mandat anterior només en una ocasió es van aprovar conjuntament pressupostos i ordenances”. López va respondre que “no cal comptar qui en feia més o menys; agafeu-ho com una proposta, no com un retret”.
Pel que fa al contingut de les ordenances, Llobet, responsable d’Hisenda, va subratllar que “de cara al 2026 no s’incrementa cap impost ni taxa municipal”. Va explicar que les modificacions aprovades “responen a un criteri general de contenció de l’esforç fiscal, evitant increments que puguin traduir-se en una major pressió sobre les famílies i les activitats econòmiques”. Només hi ha, va precisar, “petits ajustos tècnics com el mòdul base de l’Impost sobre Construccions, adaptat al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya”.
Des de l’oposició, López i Gabriel Pirla (Junts per Matadepera) van retreure al govern que no s’haguessin incorporat informes d’intervenció i tresoreria, advertint que això podria fer “nul de ple dret” l’acord. Montagut ho va negar: “Intervenció i tresoreria han considerat que no calia cap informe específic perquè no hi ha modificacions substancials. L’informe de secretaria, que és favorable, és suficient”.
La regidora Anna Piñol (ERC) va acusar els grups de l’oposició de practicar filibusterisme –“impugnen, però mai presenten cap contenciós administratiu que justifiqui cap irregularitat”–, mentre que Laia Sala (Suma’t), contestava anunciant que en aquest cas presentaran un recurs de reposició.
La pressió fiscal de Matadepera
El debat sobre la pressió fiscal va tornar a encendre’s. López va remarcar que “els impostos no pugen el 2026 perquè ja ho van fer abans: la taxa de cementiri, la de clavegueram o la de residus”. Llobet va replicar que, en comparació amb municipis de característiques similars, “Matadepera no presenta una pressió fiscal elevada si es té en compte la renda mitjana dels veïns”.
A banda de les ordenances, el ple va aprovar el compte general de 2024, una modificació de crèdit vinculada al Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’aprovació inicial del projecte d’ampliació de la ZEM Mas Sot. Tots els punts van prosperar amb els vots del govern.
Protestes per la taxa de residus
La sessió va transcórrer sota la mirada crítica d’una vintena de veïns, que van assistir amb cartells reivindicatius com “Les propostes veïnals no són paper mullat” o “Impostos de luxe, servei low cost!”. El grup denunciava l’increment acumulat de la taxa de residus i el deteriorament del servei de recollida.
Segons explica Joan Manau, veí que lidera la protesta, abans de començar el ple va demanar a l’alcalde poder intervenir, però no se li va concedir la paraula en ser una sessió extraordinària. Assegura, però, que va obtenir “el compromís verbal” de poder parlar sobre el tema al ple ordinari de novembre, una confirmació que Montagut no va ratificar posteriorment quan l’oposició li ho va preguntar en sessió. Entre els veïns, hi ha la sensació que el fet de convocar el ple com a extraordinari ha estat una manera d’evitar que poguessin intervenir i exposar el seu punt de vista públicament.
Els veïns, juntament amb els grups de l’oposició, lamenten que no s’hagi convocat la reunió de treball sobre la taxa de residus que s’havia proposat mesos enrere. Segons ells, el govern ha aprovat les ordenances de manera unilateral, ignorant “un document amb propostes i alternatives per reduir costos” que havien presentat conjuntament. La sessió va finalitzar amb una xiulada de protesta, que, segons Manau, “no va agradar gaire a l’alcalde”.