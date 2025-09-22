Mor Josep Maria Mundet, referent del teixit associatiu de Matadepera

Josep Maria Mundet i Micas, cofundador de l’ONG Wampum i destacat activista matadeperenc, va morir el passat divendres, 19 de setembre, als 89 anys. Mundet va ser una figura rellevant en diversos àmbits socials del municipi, deixant una empremta significativa en la comunitat.
Nascut a Barcelona l’any 1936, Mundet va traslladar-se a Matadepera l’any 1971, buscant un entorn més accessible i assequible que la ciutat comtal. Compromès amb les causes socials, Mundet va col·laborar amb Prodis, la fundació terrassenca que treballa per a la inclusió de persones amb discapacitat intel·lectual, ajudant-les en el seu desenvolupament personal i social. L’any 1998, va cofundar a Matadepera Wampum, una ONG que es definia com un “Grup d’Ajuda per als que no tenen res”. Durant els 17 anys d’activitat de l’entitat, Wampum va atendre 696 casos, oferint suport a persones en situació de vulnerabilitat.
A més del seu compromís amb el tercer sector, Mundet va assumir càrrecs de responsabilitat a la vida veïnal. Va ser president de l’Associació de Veïns del Nucli Antic i Eixample entre els anys 2007 i 2012, on va treballar per millorar la qualitat de vida dels residents i fomentar la cohesió comunitària. La seva trajectòria ha estat reconeguda per nombrosos veïns i entitats del municipi, que el recorden com una persona compromesa, solidària i apassionada per la seva comunitat. Mundet deixa un llegat de suport social i de participació cívica que continuarà inspirant la ciutadania de Matadepera.