El passat mes d’abril, va entrar en vigor el decret de prealerta per sequera, que rebaixa notablement les restriccions d’aigua que han estat vigents els darrers mesos. Això ha provocat alguns problemes per reomplir les piscines a Matadepera, de cara a la temporada d’estiu.

En aquests moments, el consum elevat de la ciutadania està provocant problemes en el subministrament d’aigua. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Matadepera demana omplir les piscines durant les nits, amb una entrada d’aigua de poc cabal i evitant els caps de setmana.

Després d’abandonar l’estat d’alerta per sequera hidrològica i entrar en un nou estat, el de prealerta, s’han rebaixat les restriccions d’estalvi d’aigua. Durant l’estiu del 2023, quan ens trobàvem en una situació crítica per la sequera, no es permetia l’ompliment de piscines privades d’ús individual o unifamiliar, ni tampoc aquelles sense sistemes de recirculació d’aigua.

L’any passat, les pluges de la primavera van fer rebaixar el nivell de mesures excepcionals, situant Matadepera a la fase d’alerta. Pel que fa a les piscines, encara hi havia restriccions. En aquest sentit, es podien reomplir amb la mínima aigua possible, però tenint en compte la restricció de 125 litres per habitant i dia. S’admetia un primer ompliment només en dos casos: si eren d’obra nova o s’havien fet reparació de vas o rehabilitacions.