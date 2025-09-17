Proposen ara una “renaturalització” dels terrenys de Can Vinyers

El futur del
parc de Can Vinyers continua en l’aire. Actualment, hi ha dos contenciosos administratius en marxa que qüestionen la viabilitat de tirar endavant el canvi d’ús de l’antic camp de golf municipal, i això manté el projecte en un punt d’incertesa. Fins que no hi hagi resolució judicial, no se sap quin serà el futur d’aquest espai. Mentrestant, des d’aquest mes de setembre el govern local ha començat a obrir Can Vinyers a entitats esportives. També a escoles del poble per fer activitats d’educació física.
En aquest context d’incertesa, el
col·lectiu Ecomuseu i l’ associació Matadeterra van presentar dimarts al Casal de Cultura una actualització de la seva idea per transformar Can Vinyers en un ecomuseu. La proposta -que ja es va presentar el desembre del 2023- plantejava recuperar la Masia de Can Vinyers i part dels antics conreus tradicionals (com vinyes i oliveres), i ara incorpora un treball acadèmic que detalla què podria passar als terrenys.
L’arquitecte xilè
Armand Grand ha dedicat el seu Treball Final de Màster (a la UB) a estudiar la renaturalització de Can Vinyers, sota la direcció dels professors Santi Sabaté i Albert Sorolla. El plantejament preveu que “aproximadament un 80% de les 12-14 hectàrees” es deixin créixer naturalment amb “espècies autòctones”.
La resta dels terrenys s’articularien mitjançant una
xarxa de camins i senders que connectarien diversos punts d’interès dins del recinte. Al llarg del recorregut hi hauria “petites places” on poder fer activitats esportives o culturals: des de ioga o cal·listènia fins a un petit amfiteatre per a actuacions de petit format. També s’hi proposen “punts per fer visualització d’aus” en uns llacs que també serien renaturalitzats.
Joan Comasòlivas, impulsor de la proposta de l’ecomuseu, explica que “més enllà de la restauració de la masia, la novetat és que ara hi ha una proposta per als terrenys: deixar que la natura es recuperi, però amb itineraris i espais perquè la gent els pugui gaudir”. L’historiador destaca que el concepte “ecomuseu” ha anat evolucionant, però el defineix com un “espai basat en la identitat d’un territori, que se sosté en la participació dels seus habitants i que s’orienta cap al desenvolupament de la comunitat”, reivindicant la “història, el patrimoni i el vincle” d’un poble.
Patrimoni natural i agrari
El projecte també preveu
recuperar antigues varietats agrícoles de Matadepera. “No es tracta de tornar nostàlgicament al passat, però sí que en determinats espais es podrien plantar exemplars autòctons per recuperar el patrimoni agrari fer-ne una mostra representativa”, apunta Comasòlivas. La gestió de l’aigua i el canvi climàtic són dos dels grans pilars de la proposta. “El projecte va molt vinculat al canvi climàtic: es tracta de canalitzar millor l’aigua de pluja, aprofitar-la, generar espais d’ombra i afavorir així la flora i fauna autòctona. Un dels objectius és reduir el consum d’aigua que exigeix ara la gespa i evitar l’ús de tractaments fitosanitaris”, assenyala.
Zona de Can Vinyers
Per a Comasòlivas, Can Vinyers podria esdevenir un punt de cristal·lització social i cultural: “Matadepera ha patit una gran despersonalització, com altres municipis de l’entorn. Un projecte així pot tornar a generar identitat. Seria un punt de trobada que realment ajudaria a fer poble”.
Un projecte que encara no s’ha lliurat
De moment, la proposta de l’ecomuseu encara no s’ha lliurat formalment a l’Ajuntament. “Hem d’unificar el projecte que vam presentar el 2023 amb aquest TFM que ha fet Armando Gran”, diu Comasòlivas, tot afegint que “convertir aquesta idea en un projecte realment factible (que contempli un fons de finançament) correspondria al consistori”. L’historiador assegura que l’acte de dimarts, que va omplir la sala d’actes del Casal de Cultura, va evidenciar un interès ciutadà notable: “Hi va haver un gran entusiasme i moltes preguntes, sobretot pel que fa a la viabilitat econòmica”. En aquest sentit, comenta que “amb un projecte seríos i avalat acadèmicament, és més fàcil buscar finançament per part de les grans institucions”.