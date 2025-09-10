Una agressió sexual, gas pebre i quatre baralles: aquest és el balanç de la Festa Major de Matadepera

La Policia Local de Matadepera ha donat a conèixer un informe fent balanç de la Festa Major, celebrada del 28 d’agost a l’1 de setembre, que recull diversos incidents durant les nits més multitudinàries. Un dels més destacats va tenir lloc dissabte a la matinada, quan uns desconeguts van llançar esprai pebre davant l’escenari i es va haver de donar per finalitzada la festa al voltant de les 3.15 hores. L’incident va provocar coïssor als ulls i a la gola a alguns assistents, així com vòmits.
Aquella mateixa nit també es va detenir un menor per una presumpta agressió sexual per tocaments. A més, es van registrar quatre baralles amb dos ferits lleus i es va atendre una trentena de persones per consum excessiu d’alcohol. Paral·lelament, es van confiscar grans quantitats de begudes alcohòliques: fins a 40 contenidors de 240 litres cadascun a la zona de la Festa Jove durant divendres i dissabte.
La Policia Local considera que “malgrat algun incident puntual, el resultat ha estat molt satisfactori”. El cos destaca que "hem assolit els objectius perseguits de donar cobertura a tots els actes aconseguint que es desenvolupessin amb normalitat". L’operatiu va mobilitzar pràcticament tots els agents actius, que van realitzar 68 serveis i van atendre 117 trucades. El servei nocturn es va reforçar amb els Mossos d’Esquadra, vigilants de seguretat, controladors d’accés i la Policia Municipal de Terrassa, que va efectuar controls a la rotonda de la carretera.
Fonts policials remarquen que “els danys materials han estat mínims, no hi ha hagut ferits greus ni danys personals a destacar i no es té constància que hi hagi hagut furts ni robatoris amb violència a les persones”. La Policia Local ha volgut agrair “la tasca i el suport per part de la Brigada d’Obres, agents cívics, ADF i Bombers, Punt Lila, regidors d’espai, voluntaris, vetlladors i serveis mèdics”.
Les nits més concorregudes van ser divendres i dissabte, amb més de 3.000 persones a la Festa Jove, i la de diumenge, amb unes 2.000 a la plaça de les Acàcies.