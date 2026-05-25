La nova línia de Yomovo en un mercat molt creixent

Yomovo, el grup de mobilitat que es va crear a partir de la fusió entre Maas i Vallescar, empreses catalanes amb més de seixanta anys d'experiència conjunta en automoció, ha fet un pas estratègic en el desenvolupament de la seva proposta amb el llançament de Yomovo Ocasió. Es tracta d'una nova línia centrada en el vehicle de segona mà, que respon a l'evident increment d'aquest segment en el mercat espanyol.
La iniciativa s'emmarca en un context de recuperació del mercat d'ocasió, que ja supera les 540.000 unitats de turismes transferits a particulars al país entre els mesos de gener i març d'aquest any, el que representa un 18% més que el mateix període del 2025. Una diferència notable en un mercat a l'alça i que sembla que pot no tenir sostre, segons preveuen tots els indicadors.
Amb aquesta aposta, Yomovo consolida el seu enfocament de mobilitat integral, ampliant la seva capacitat per oferir solucions adaptades a diferents moments de vida i necessitats del client. La companyia reforça d'aquesta manera el seu posicionament com a actor global en l'ecosistema de mobilitat, més enllà de la venda de vehicle nou, integrant alternatives flexibles, accessibles i alineades amb l'evolució del mercat.
L'any passat, aquest grup va comercialitzar al voltant de 25.000 vehicles, dels quals aproximadament la meitat eren d'ocasió, dada que testimonia l'increment d'aquest segment dins de la seva activitat. Segons Josep Font, responsable de la línia, "tots els nostres concessionaris oficials de marca compten amb el seu propi producte de vehicle d'ocasió i, a més, disposem de centres multimarca específics sota l'ensenya Yomovo Ocasió".
El propi mercat
El desenvolupament d'aquesta nova proposta respon també a la transformació del propi mercat, amb l'electrificació que comença a consolidar-se. En el primer trimestre de l'any, les vendes a particulars de turismes elèctrics d'ocasió van créixer de forma significativa, gairebé un 80%, cosa que suposa un canvi progressiu en la composició del parc. No obstant això, l'oferta continua sent transversal, integrant motors de gasolina, dièsel, híbrids i elèctrics.
Font assenyala que l'objectiu de Yomovo Ocasió és "donar resposta a totes les necessitats amb una gamma molt àmplia". D'aquesta manera, en aquest nou servei d'aquesta empresa es poden trobar des de vehicles econòmics fins a opcions més exclusives, des d'unitats amb més quilometratge fins a Km0 o seminous, cobrint tots els segments i tipologies.
El llançament de Yomovo Ocasió arriba en un entorn on el vehicle usat guanya pes estructural. A Espanya es venen actualment més de dos cotxes d'ocasió per cada vehicle nou, unes xifres que encara se situen per sota de la mitjana europea, fet que apunta a un potencial addicional de creixement. A això se suma l'envelliment del parc automobilístic, que reforça la necessitat de renovació progressiva.
Clau per al mercat
Sobre això, el responsable d'aquesta nova línia de Yomovo afirma que "estem davant d'una palanca clau per al mercat i per al mateix grup. El vehicle d'ocasió permet democratitzar l'accés a la mobilitat i accelerar la renovació del parc, una cosa especialment rellevant en el context actual". Segons apunten des de Yomovo Ocasió, un dels seus elements diferencials és el reforç de la confiança en el producte. En un mercat on la fiabilitat continua sent la principal preocupació del client, el grup ha estructurat la seva proposta sobre processos de recondicionament exigents, incloent-hi revisions tècniques completes, i una garantia de fins a cinc anys en tots els seus vehicles d'ocasió.
Actualment, Yomovo Ocasió compta amb centres a Granollers, Mollet i Sabadell, on el client pot accedir a més de 500 vehicles en exposició. En conjunt, el grup disposa d'un estoc superior a les 2.500 unitats, consolidant una de les ofertes més àmplies en la seva àrea d'influència.
Amb aquest moviment, Yomovo reforça el seu paper com a plataforma de mobilitat capaç d'integrar diferents solucions sota un mateix ecosistema, avançant en el seu objectiu d'oferir una experiència més flexible, accessible i alineada amb les noves formes de moure's. Tota la seva oferta en vehicles pot arribar a les diverses necessitats dels seus clients i reforça un dels seus objectius, que moure's sigui senzill, sense lligams i sense complicacions.
"Entenem que avui la mobilitat ja no és només propietat, sinó ús, servei i experiència. Per això treballem perquè els nostres clients puguin triar com moure's en cada etapa de la seva vida", manifesten des d'aquest grup que continua amb el seu creixement.