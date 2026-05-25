Terrassa, aparador de l'ofensiva híbrida d’Omoda & Jaecoo

El concessionari Omoda & Jaecoo Terrassa del grup Yomovo va acollir dijous la “SHS FEVER NIGHT”, un esdeveniment celebrat de manera simultània a 47 concessionaris de tot l’Estat amb què la marca automobilística va commemorar els 50.000 clients assolits a Espanya i els assistants van poder descobrir de primera mà la tecnologia SHS (Super Hybrid System) i els últims models híbrids endollables i electrificats.
Un dels protagonistes de la cita va ser Ferran Menescal, divulgador especialitzat en mobilitat elèctrica, que va presentar les característiques de dos dels models destacats de la marca. Entre ells, el Jaecoo 8 SHS, un SUV híbrid endollable de set places amb una potència total de 428 cavalls i una acceleració de 0 a 100 quilòmetres per hora en 5,8 segons.
Durant la seva intervenció, Menescal va remarcar especialment l’autonomia i la comoditat del vehicle per a ús familiar. Segons va explicar, el model combina un dipòsit de 70 litres amb una bateria LFP de 34 kWh, cosa que li permet superar els 1.000 quilòmetres d’autonomia combinada i arribar als 134 quilòmetres en mode 100% elèctric. També va destacar elements de confort com els seients calefactables, ventilats i amb funció de massatge.
A l’acte també es va presentar l’Omoda 7 SHS, un SUV de cinc places amb una autonomia combinada d’uns 1.200 quilòmetres. Menescal va subratllar-ne l’eficiència i el comportament en carretera després d’un recorregut de prova entre Catalunya i Castella i Lleó. El model incorpora un dipòsit de 60 litres i una bateria de 18,3 kWh i permet recàrregues d’entre 30 minuts i dues hores, segons el sistema utilitzat.
La jornada va comptar igualment amb la participació de Jun Jie W., “senior product analyst” d’Omoda & Jaecoo Espanya, i de David Guzmán, gerent d’Omoda & Jaecoo Yomovo. Guzmán va defensar el paper de Terrassa dins el creixement comercial de la marca i va destacar que la ciutat “representa molt bé el moment de consolidació” que viu la companyia.
Durant l’esdeveniment, els assistents també van poder veure les noves versions híbrides dels Jaecoo 5 i Jaecoo 7 i es va avançar el futur llançament de l’Omoda 4, previst per a primer trimestre del 2027.
Segons dades facilitades per la companyia, Omoda & Jaecoo ja ha assolit una quota del 4,38% al mercat particular del Vallès Occidental. A escala estatal, la firma ha registrat 3.343 matriculacions durant l’abril, el millor resultat mensual de la seva història, i un creixement proper al 120% respecte a l’any anterior.