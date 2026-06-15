Per què la teva pinça de fre fa soroll i com saber si és urgent

Si en frenar sents un cop sec, un grinyol o un soroll metàl·lic que abans no hi era, la pinça de fre és una de les primeres sospitoses. No és un soroll que s’hagi d’ignorar: en molts casos és el senyal que alguna cosa del sistema de frenada necessita atenció immediata. Els problemes amb les pinces de fre d'automòbil figuren entre els més freqüents als tallers espanyols, i les dades ho confirmen: segons el Ministeri d’Indústria i Turisme, recollides per AECA-ITV, el 75% de tots els defectes greus detectats a la ITV es concentren en només quatre sistemes del vehicle, sent la frenada un dels principals, juntament amb la il·luminació, les emissions i els pneumàtics.
Què significa cada soroll?
No tots els sorolls dels frens són iguals, i cadascun apunta a un problema diferent. Per orientar-te d’un cop d’ull, hem preparat aquesta guia de diagnòstic ràpid.
Com mostra el quadre, hi ha tres escenaris principals segons el nivell d’urgència.
El grinyol agut és el més habitual i, en molts casos, el menys greu. Les pastilles modernes incorporen un indicador de desgast: una petita làmina metàl·lica que comença a fregar el disc quan la pastilla s’ha consumit massa. És un avís dissenyat expressament. Senyal groga: cal revisar-ho aviat, però sense alarma immediata.
El cop sec o sotragueig ja mereix més atenció. Si la pinça sona com si alguna cosa es mogués per dins en frenar o en passar per un sot, el més probable és que algun component estigui fluix: un ressort de retenció desgastat, una pastilla que ja no queda ben subjecta o cargols amb un parell de serratge insuficient. Amb el temps, aquest moviment lliure provoca un desgast irregular del disc. Senyal taronja: revisar-ho aquesta mateixa setmana.
El fregament metàl·lic continu és la situació més seriosa. Un soroll de metall contra metall, especialment si apareix sense trepitjar el fre, indica que la pastilla ha arribat al límit i que el suport metàl·lic frega directament el disc. En aquest punt ja hi ha danys. Senyal vermella: aturar-se i revisar-ho avui mateix.
A això s’hi pot afegir un quart símptoma que no es manifesta com un soroll aïllat: una vibració o pulsació al pedal. Quan el disc està deformat o desgastat de manera irregular, la pinça no pressiona de forma uniforme i el resultat és aquesta pulsació rítmica en frenar, de vegades acompanyada d’un soroll sord.
La pinça encallada i per què molts conductors arriben tard al taller
Al darrere de molts d’aquests sorolls hi ha una causa que passa desapercebuda durant setmanes: la pinça encallada. Quan un pistó o un passador guia no es mou amb llibertat, la pastilla no se separa del disc en deixar anar el fre. Això genera una fricció constant, una calor excessiva i un desgast molt accelerat. Els símptomes són que el cotxe tendeixi lleugerament cap a un costat, que una roda estigui notablement més calenta que les altres després d’un trajecte normal o que el motor noti més resistència de l’habitual.
Les causes més freqüents són la corrosió dels pistons per humitat, el deteriorament de les gomes guardapols que protegeixen els passadors guia i la manca d’un lubricant adequat. El líquid de frens també hi té un paper important: amb el temps absorbeix humitat, fet que accelera la corrosió interior i dificulta el moviment del pistó.
El problema s’agreuja quan es posposa la revisió. Segons dades d’AECA-ITV, els vehicles que acudeixen a la ITV amb entre sis mesos i un any de retard presenten un 46% més de defectes greus. Si el retard supera l’any, aquest percentatge puja fins al 62%. El 2024, els frens van ser la quarta causa més freqüent de defectes greus a la ITV espanyola, amb un 11,4% del total d’infraccions detectades. Un soroll que avui sembla menor pot convertir-se, en pocs mesos, en una avaria que impedeixi superar la inspecció o, encara pitjor, en un problema real de seguretat a la carretera.
Quan el soroll prové d’un altre lloc
No sempre és culpa de la pinça. Les pastilles de baixa qualitat poden vibrar lleugerament contra el disc i produir un grinyol fins i tot quan són noves. Els discos amb solcs profunds generen un soroll de fregament perquè la pastilla no hi recolza de manera plana i s’han de rectificar o substituir. La pols de fre acumulada al tambor posterior, en vehicles amb frens de tambor, també pot provocar sorolls que es confonen fàcilment amb problemes a la pinça davantera.
Què fer si sents sorolls als frens
El primer és no ignorar-los. Si el grinyol apareix només en arrencar i desapareix als primers metres, probablement es tracta d’òxid superficial acumulat durant la nit o el cap de setmana: res urgent. Si el soroll és constant, metàl·lic o va acompanyat de vibracions, el més assenyat és revisar l’estat de les pastilles, els discos i les pinces en un taller.
Netejar i lubricar els passadors guia amb un producte adequat per a altes temperatures, i comprovar l’estat de les gomes guardapols, són tasques preventives que eviten la majoria dels problemes amb la pinça. Canviar el líquid de frens amb la periodicitat indicada pel fabricant ajuda a prevenir la corrosió interna, una de les causes més silencioses i costoses de fallada del sistema de frenada.
On trobar les peces adequades
Saber què falla és només la meitat de la feina. L’altra meitat és aconseguir el recanvi adequat sense complicacions. El setembre del 2025, AUTODOC va llançar el seu marketplace a Espanya, una plataforma especialitzada exclusivament en el sector de l’automoció on els clients poden comprar tant productes propis d’AUTODOC com els de venedors externs qualificats.
El funcionament és senzill: els venedors seleccionats ofereixen els seus productes directament a través del web i l’aplicació d’AUTODOC, però no qualsevol hi pot vendre. Tots els venedors estan subjectes a mètriques de rendiment i a acords de nivell de servei clarament definits. AUTODOC supervisa activament aquests resultats i actua quan un client no rep el suport adequat.
La diferència respecte d’un marketplace generalista és que el catàleg està pensat per a un públic que sap què busca: pastilles, discos, pinces, líquid de frens i molt més, amb filtres per marca i model de vehicle que eviten l’error de comprar una peça incompatible. Per als productes propis d’AUTODOC, la plataforma gestiona directament l’enviament, la facturació i l’atenció al client. Per als venedors externs, aquestes gestions van a càrrec del mateix venedor, amb AUTODOC com a supervisora del procés.
Un soroll als frens rarament se soluciona per si sol. Com més aviat s’identifica la causa, menor és el cost de la reparació i major és la seguretat a la carretera.