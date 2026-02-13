Com ens podem mantenir actius

Fa ja cinc setmanes que hem procurat situar-nos en les diferents problemàtiques del món de la gent gran.
Som un gran col·lectiu que anirà augmentant molt els anys vinents, una bona colla de nosaltres es troben amb greus problemes de dependència, alguns se senten maltractats i tots plegats tenim problemes perquè els nostres habitatges s’han fet vells, com nosaltres, i tenim problemes econòmics per posar-los al dia. A banda de tot això la gent gran tenim un altre gran repte: mantenir-nos actius físicament i mentalment!
Es diu de pressa, fa molt bonic de dir i de sentir, però com es fa per aconseguir-ho?
Certament, la solució no serà pas quedar-nos a casa tancats com aconseguirem mantenir-nos actius. Haurem de sortir de casa i amb més motiu si ens ha tocat viure en solitud no volguda.
Entre nosaltres n’hi haurà que en el camí per fer-se grans ja formaven part de col·lectius actius: clubs esportius, centres excursionistes, penyes esportives, clubs de natació, associacions culturals, colles castelleres o de cultura popular...
Moltes altres persones que han dedicat la seva vida i a la família es troben, un cop jubilats en la necessitat de trobar llocs on poder mantenir-se actius. Hi ha de ser les administracions públiques les responsables de crear aquests centres.
Amb aquesta finalitat la Generalitat de Catalunya comença a crear Casals de Gent Gran per tota Catalunya. Aquests centres fa un parell d’anys s’han convertit en Casals Cívics i Comunitaris oberts a tothom: infants, joves, grans i entitats on es pugui participar en diferents activitats, com tallers, conferències, activitats físiques i recreatives de tota mena.
En l’actualitat hi ha uns 122 Casals Cívics i Comunitaris (C.C.C.). Terrassa, amb 11 centres, és proporcionalment la ciutat amb més C.C.C. només superada pels 15 C.C.C. de Barcelona. Aquesta és la llista dels C.C.C. que tenim a Terrassa. Els hem ordenat per districtes i recollim la seva adreça per aconseguir situar-les i, si fos el cas, us permeti localitzar el que teniu més propera al vostre domicili. Els números que figuren és el total d’activitats que es realitzen en cada centre.
Districte 1. Terrassa Centre. Carrer de Wagner 2; 54. Districte 2. Can Anglada. Carrer de Sant Cosme 150: 43. Districte 3. Can Jofresa. Carrer d’Igualada s/n 32: 24. Districte 4. Ca n’Aurell. Carrer de Nicolau Talló, 191: 78; La Maurina. Carrer de Núria, 175: 32. Districte 5. Can Boada. Carrer del Príncep de Viana s/n: 52; Can Roca. Carrer d’Alcoi, 81: 55; Pla del Bon Aire. Carrre de Sabadell s/n: 34. Districte 6. Les Arenes. Carrer del Farell, 2: 40; Sant Pere Nord. Rambla de Francesc Macià, 257: 45; Sant Llorenç. Carrer de Montcau, 15: 40.
En els C.C.C. es realitzen un total de 506 activitats.
En el proper article explicarem les característiques d’aquestes activitats, qui les organitza, en què consisteixen, la durada que tenen i si tenen un cost per als que hi participen.