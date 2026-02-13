La seguretat als nostres carrers és un dret fonamental, la base sobre la qual es construeix la llibertat i la convivència. Aquest dijous, el Congrés dels Diputats ha fet un pas decisiu aprovant inicialment la Llei Orgànica contra la multireincidència.
Una reforma liderada pels socialistes que demostra que, davant la complexitat dels problemes actuals, la resposta no és el soroll ni el populisme, sinó la capacitat legislativa i la política útil.
Terrassa, com a gran ciutat metropolitana, no és aliena al fenomen de la multireincidència. Parlem d’aquells delinqüents que converteixen el petit furt en el seu mode de vida, generant una sensació d’impunitat que desgasta la confiança dels veïns i perjudica també el nostre comerç de proximitat. Davant d’això, calia actuar. No amb eslògans buits, sinó tocant la tecla de l’instrument que realment importa: el Codi Penal.
La reforma aprovada introdueix canvis importants i necessaris, com la creació d’un supòsit agreujat específic per al robatori de telèfons mòbils i dispositius electrònics, entenent que avui dia sostreure un mòbil no és només un dany econòmic, sinó un atemptat contra la intimitat i les dades personals de la víctima. També es dota els jutges de la capacitat de dictar ordres d’allunyament, prohibint als reincidents tornar als llocs on delinqueixen habitualment. Això és vital per als nostres eixos comercials: si algú es dedica a furtar sistemàticament en una zona de Terrassa, la llei ara permetrà apartar-lo d’allà, protegint preventivament els botiguers i els veïns.
Davant del soroll d’aquells que han convertit la política en un espectacle de crits pancartes i samarretes, de qui assenyala els problemes per treure’n rèdit electoral sense moure un dit per resoldre’ls, els socialistes reivindiquem la política útil, la que soluciona problemes. Sabem que l’estridència no millora la vida dels veïns de Terrassa ni fa els carrers més segurs; la feina rigorosa i la capacitat de gestió, sí. Mentre algunes formacions viuen de l’agitació i del bloqueig constant, nosaltres entenem que governar vol dir arremangar-se per donar resposta als reptes reals de la societat, oferint certeses i solucions tangibles allà on altres només sembren dubtes, por i crispació.
Però l’aprovació d’aquesta llei també posa de manifest una lliçó política que, sovint, s’intenta amagar des de certs sectors: en un món globalitzat i interconnectat, els projectes estrictament localistes i personalistes tenen un recorregut molt curt. Les decisions que afecten el dia a dia de Terrassa —la seguretat jurídica, els fons europeus, les infraestructures o el Codi Penal— es prenen a Barcelona, a Madrid o a Brussel·les. I és allà on cal tenir veu, vot i capacitat d’influència.
De poc serveix tenir un govern municipal que es queixi molt si no té al darrere una organització política capaç de seure a la taula on es redacten les lleis. Els projectes polítics aïllats, tancats en ells mateixos, poden fer molt soroll, però quan arriba l’hora de la veritat, quan cal modificar una Llei Orgànica per posar fre als delinqüents, es demostra la seva impotència. Aquesta modificació legislativa és possible perquè diferents forces polítiques, presents a totes les administracions, són capaces d’alinear l’agenda local amb la legislació estatal. Això és tenir pes polític; la resta, és gesticulació.
Aquesta connexió institucional també es tradueix en eines directes per al nostre Ajuntament. Gràcies a aquesta reforma i a la feina del govern d’Espanya, les entitats locals tindran ara legitimació per exercir l’acció penal en els delictes de furt, i la nostra Policia Municipal tindrà accés directe al registre central de reincidents (SIRAJ). Això permetrà que, quan es faci una detenció a Terrassa, els agents sàpiguen a l’instant si aquella persona acumula antecedents, facilitant que la justícia actuï amb tota la contundència i rapidesa.
Som conscients, però, que canviar la llei és només una part de la solució. També calen recursos, per això, amb aquesta reforma, els socialistes estem impulsant la Llei d’Eficiència del Servei Públic de Justícia i la creació de 2.500 noves places de jutges i fiscals en els propers tres anys. Perquè els judicis ràpids han de ser, efectivament, ràpids.
Mentre alguns segueixen instal·lats en la queixa permanent o en discursos que busquen dividir la societat, els socialistes seguim treballant. Amb diàleg, assolint acords amplis al Congrés amb forces diverses ideològicament, i amb sentit d’Estat. A Terrassa necessitem menys projectes personals que acaben a la frontera del municipi i més política en majúscules, connectada i influent, capaç de portar les solucions que la nostra ciutat mereix. Aquest és i serà el nostre camí.