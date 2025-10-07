Com acompanyem emocionalment persones apagades

Una de cada quatre persones tindrà un problema de salut mental al llarg de la seva vida. Tot i aquesta afirmació, en són moltes més les persones que en el seu dia a dia viuen amb angoixa.
O estan vinculades a un mal d’estat d’ànim o un estat d’ànim baix entrant en una situació de trastorn de l’estat d’ànim que pot ser l’avantsala d’una patologia més greu dins de la classificació de les malalties de salut mental.
Segurament tots coneixem persones que responen a aquest perfil que acabo de descriure i per tant ens convertim en peces claus a l’hora d’acompanyar-les en aquesta actitud de desídia emocional. En primer lloc, és important que ens adonem que davant nostre tenim una persona que pot estar patint un episodi de davallada del seu estat d’ànim, i es mostra apagada. Podem trobar-nos amb individus que mostrin una pèrdua d’interès per les activitats i les persones així com una davallada de la concentració, la memòria, el pensament lògic o la parla d’una manera evident. També una certa apatia i rebuig, una pèrdua d’iniciativa o desig per participar en qualsevol situació i un sentiment de desconnexió de tot el que es mou al seu voltant. Persones sense ganes de fer res i fins i tot sense ganes de viure.
La tendència de qualsevol de nosaltres seria intentar ajudar amb paraules de suport i d’empoderament aquesta persona que es troba en un moment de crisi o decaïment i realment estaríem cometent un error. En aquests moments, sentir-nos a prop voldrà dir oferir el temps i l’espai que aquella persona necessiti. No pressionar-la d’acció o de paraula serà la clau perquè cadascú que s’enfronta en aquesta posició vagi establint el pas adient per a cada cas. Estar emetent a les seves necessitats, que moltes vegades coincidiran amb estones de silenci i distanciament. Estar a prop vol dir que ell o ella percep la teva companyia a la seva manera i en funció del seu llindar de necessitat relacional. Les eines més importants per comunicar-se amb qualsevol persona són el respecte i l’honestedat. Tracta l’altra persona com a tu t’agradaria ser tractat. Quan algú se sent acompanyat, potser només li cal saber que allà té algú que si en algun moment el necessita li pot demanar una paraula, una abraçada o, és clar, un no res respectuós.
El suport emocional de les persones davant de situacions de malestar, siguin provocades per desafiaments de la vida o bé per problemes de salut mental, és estrictament fonamental. En el primer cas, evita situacions més rigoroses i perilloses, en el segon, són de vital importància per a la salvaguarda de la salut i de la vida de la gent.
Per acabar l’article d’avui, només m’agradaria exposar que tothom en algun moment o altre de la nostra vida tenim pujades i baixades del nostre estat d’ànim. Segur que molts de nosaltres hem experimentat episodis d’angoixa, tristesa o manca de voluntat i sabem de la importància de cuidar-nos i que ens cuidin en aquests precisos moments. Tots ens trobem a les dues bandes del riu. Podem necessitar suport i també oferir ajuda i acompanyament.