Continuem caminant amb esperança

Diumenge 15 de juny es va escaure l’aniversari de la creació de la nostra diòcesi de Terrassa. Fa un any, el 15 de juny del 2024, iniciàvem la celebració del vintè aniversari de la diòcesi amb una missa a la Catedral presidida pel nunci de sa Santedat, i concelebrada per un bon nombre de bisbes.

Enguany, cloem les celebracions d’aquest aniversari amb una missa al Santuari diocesà de la Mare de Déu de la Salut a Sabadell, acompanyats per qui va ser el nostre primer bisbe, Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, actualment arquebisbe de Sevilla. La nostra diòcesi va ser posada sota el patronatge i la protecció maternal de Maria, i per això avui ho volem celebrar al santuari diocesà de la Mare de Déu de la Salut en acció de gràcies per tots els beneficis rebuts durant aquests anys.

En aquest any de la celebració de l’aniversari s’han succeït alguns esdeveniments de gran importància en la vida de l’Església i de la nostra diòcesi. D’entrada hem de referir-nos al traspàs del papa Francesc el 21 d’abril i l’elecció del nou pontífex Lleó XIV el passat 8 de maig. La mort d’un papa i l’elecció d’un altre és un moment important a la vida de l’Església. És expressió privilegiada de la continuïtat de la missió que Jesús va encarregar als apòstols i que perdura al llarg dels segles. Un nou pontífex ens mostra que el Senyor continua comptant amb tots i cadascú de nosaltres.

El jubileu de l’esperança que vivim amb tota l’Església universal ens ha d’esperonar en el nostre compromís cristià. La vida de les parròquies, comunitats i moviments no només s’ha mantingut sinó que fins i tot podem afirmar que s’ha intensificat, així com les peregrinacions als temples jubilars de la diòcesi i a Roma.

Amb motiu de la celebració d’aquest vintè aniversari, us convidava a caminar amb esperança, i avui reitero aquesta invitació. Continuem caminant esperançats. El Senyor va voler crear aquesta diòcesi per continuar duent a terme l’obra de l’evangelització, que és la principal missió de l’Església. Continuar aquesta missió en un territori concret i en un moment determinat de la història, que és el nostre, és el que hem de viure amb alegria i agraïment.

Com a bisbe i pastor vostre vull agrair-vos a tots la vostra entrega i dedicació al Senyor i vull posar-vos una vegada més a tots sota la protecció de Maria, Mare de Déu i Mare nostra. Als preveres i diaques que sou els primers col·laboradors del bisbe, a través de la vostra dedicació no sempre fàcil al servei de les parròquies i institucions diocesanes. Als religiosos i religioses que feu present en l’àmbit de les vostres obres i a la diòcesi els consells evangèlics. Als seminaristes, que sou futur i esperança en la vida diocesana. A totes les famílies, als laics i laiques, compromesos en els diversos serveis que dueu a terme, als membres de diverses institucions eclesials i dels moviments d’Església en els diversos àmbits socials, assistencials, educatius, culturals, polítics, on sou ferment de vida cristiana.

Avui és un dia per donar gràcies a Déu perquè formem una gran família, la família de l’Església, que continua creixent i ha de créixer encara molt més. Maria ens porta sempre en el seu cor de mare i ella ens porta cap a Jesús. Ell és la veritable salut de les nostres vides i de la humanitat, i compta amb cadascú de nosaltres.