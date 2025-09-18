Contra l’edatisme, a favor de la pau i del diàleg

L’1 d’octubre, Dia Internacional de les Persones Grans, proclamat per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 1990, ens mobilitzarem a Catalunya per defensar els nostres drets sota el lema “per una societat lliure d’edatisme”.
L’edatisme, aquesta xacra silenciosa que ens relega, ens invisibilitza i ens despulla de la nostra vàlua com a persones i com a col·lectiu. S’ha de combatre l’edatisme, ja que implica promoure la igualtat i la justícia en totes les etapes de la vida.
Les institucions han de promoure polítiques que promoguin la no discriminació, la igualtat de tracte i la protecció de grups vulnerables entre els quals es troben les persones grans i els joves. Cal donar valor a la vellesa realçant les aportacions que, per la seva experiència les persones grans poden aportar a la societat, erradicant l’edatisme i els estereotips que homogeneïtzen i discriminen les persones grans i garantint la inclusió i la seva participació en la societat.
En definitiva, no volem ser relegats a la invisibilitat, ni ser tractats amb condescendència o paternalisme. Volem ser reconeguts per la nostra individualitat, per les nostres capacitats i per la nostra contribució contínua al bé comú.
En aquest context, també volem manifestar que les dones grans són les més afectades per l’edatisme, és a dir, una doble discriminació, per raó d’edat i de gènere, i per això reivindiquem una societat més justa, solidària i forta. CCOO formen part d’aquest gran moviment social per la lluita per la igualtat de gènere. No hi ha canvi social sense la igualtat entre dones i homes, i això ha de suposar també un treball col·lectiu i continuo per un canvi cultural, ja que la igualtat de gènere és un dret fonamental. També observem amb preocupació com s’intenta impulsar una confrontació entre joves i persones grans, els ideòlegs contra el Sistema Públic de Pensions diuen que les persones grans deixarem les futures generacions sense poder cobrar una pensió i davant d’això ens hem de mobilitzar perquè aquesta idea no guanyi terreny en els i les joves, i per això és important el diàleg intergeneracional per construir ponts, perquè no ens enfrontin com volen els poderosos.
La nostra generació hem sigut testimonis de guerres i reconciliacions i hem après, sovint a cop de vivències, que la violència sols engendra violència, que l’aïllament debilita el teixit social i que la discriminació, en qualsevol de les seves formes, ens empobreix a totes i tots. Creiem fermament en la pau, aquesta no és només l’absència de conflicte armat, sinó un estat d’harmonia social que es cultiva a través del respecte mutu i l’empatia i la comprensió. Davant del que proposa augmentar la despesa en armament i retallar les polítiques socials, nosaltres defensem i ho diem fort i clar: volem més polítiques socials, més democràcia i més drets, així com la defensa de la pau i el diàleg.
Per tot això, el pròxim 1 d’octubre ha de ser una gran mobilització de totes les persones grans, perquè la nostra veu se senti per canviar i millorar la vida de la gent gran, perquè tots i totes nosaltres tenim drets com a ciutadanes i ciutadans que sovint en la realitat no són respectats a causa del menyspreu basat en l’edatisme.