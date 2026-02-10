Dels camps de concentració de Franco a treballadors esclaus

L’objectiu d’aquest article sobre la memòria històrica d’Espanya és reivindicar el treball dels quals han omplert de contingut allò que ens van silenciar en els centres escolars i en la comunicació intergeneracional.
Els que hem entrat en el concret del que va passar en aquests 89 anys, transcorreguts des d’aquell cop d’estat del gloriós exèrcit espanyol, el 18 de juliol de 1936, podem i hem de dir, “només es que no es res”.
Els que més hem sabut ha estat unes pinzellades on el més tràgic no es deia, tots hem sentit allò que “en els dos bàndols va haver-hi excessos i morts”, aquest va ser l’argument que el mateix franquisme va fer que prevalgués en les ments dels supervivents a partir de 1945, el triomf dels aliats li va portar a blanquejar els seus crims. D’aquí el titulo de les jornades dirigides per Arturo Pérez Reverte a Sevilla i patrocinades per Cajasol de “la guerra que tots vam perdre”. La guerra va ser la continuació d’un cop d’estat que va provocar les classes dominants amb el seu exèrcit sobre el poble espanyol, àvid de llibertats i drets que la minoria latifundista i ultraconservadora negava oposant-se a la llei de reforma agrària i el laïcisme de l’Estat, quan a l’Andalusia Occidental un cinc per cent de latifundistes acaparava el 70% de la riquesa agrícola, mentre la mortalitat infantil res més néixer era del 18%.
La mort, fa uns dies de Carlos Hernández de Miguel, em fa reflexionar sobre el paper tan important que han jugat els memorialistes espanyols i europeus sobre la història oblidada de l’Espanya de la 2a República i el Genocidi feixista dels colpistes franquistes. Que en 2025, l’Estat signifiqués el 50 aniversari de la mort de Franco, passant gairebé de puntetes sobre les conseqüències més horribles dels 39 anys en la direcció de l’Estat de Francisco Franco, ha estat una concessió més a aquells colpistes assassins, com ho va ser la mateixa transició cap a la democràcia, i que la dreta atribueix a un delinqüent anomenat Joan Carles I, rei d’Espanya i per la gràcia del feixista Francisco Franco.
Cal fer, des de totes les Institucions, un reconeixement públic a tots aquells que han dedicat anys de la seva vida a l’estudi d’aquesta part de la nostra història, que, amb rigor i veracitat van desenvolupar i continuen desenvolupant, un treball de camp seguint la ciència de la història, amb testimoniatges valuosíssims dels supervivents, que molts d’ells ja van desaparèixer. Homes i dones com Paul Preston amb diverses aportacions de valor incalculable (l’Holocaust espanyol, arquitectes del terror, un poble traït, la Guerra Civil Espanyola, Franco, etc.), Josep Fontana (la dictadura de Franco, la República), Francisco Espinosa (la columna de la mort, matar al missatger, Rocio…), Emilio Silva (les fosses de Franco), Javier Rodrigo (Captius), David Ballester (una història de la policia espanyola), Mariano Sánchez Soler (els rics de Franco), Candela Chavez (sentenciats), Antonio Mestre (franquisme SA), Manel Marquez (combat per la llibertat), Julián Casanova (història del franquisme, Franco, República i guerra civil), Enrique Moradiellos (la Guerra Civil Espanyola), Isaias Lafuente (esclaus per la pàtria), Gonzalo Acosta Bono (el canal dels presos) i tants uns altres que no nomeno per falta d’espai. Una veritable biblioteca digital que falta en moltes biblioteques públiques d’Espanya.
Aquest és el títol del llibre escrit per Carlos Hernández de Miguel, periodista que narra la seva experiència quan va descobrir que hi havia altres camps de concentració relacionats amb Espanya a més dels camps nazis que ell va conèixer en la seva educació bàsica de primària.
El seu besoncle en els anys setanta venia de vacances a Madrid, residia a França, i Carlos no sabia el perquè vivia allí, al cap d’un temps algú va comentar que va estar pres en Mauthausen. En el 2012 va iniciar un estudi de la història de la seva família, i d’aquí va sorgir el seu primer llibre dels últims espanyols de Mauthausen on va entrevistar una vintena de supervivents, dos dels quals li van parlar de l’existència d’altres camps de concentració a Espanya i li van demanar que estudiés aquests camps, la seva sorpresa en saber que va haver-hi camps de concentració a Espanya el va portar a complir amb el desig dels seus dos testimonis de Mauthausen.
Llegir qualsevol dels llibres aquí esmentats és un bany de coneixement de la nostra història, però sobretot és un descobriment de com el terror pot transformar a les mateixes víctimes en col·laboradors inconscients i el silenci converteix en impunes als assassins d’un genocidi col·lectiu. Aquest silenci causa paüra quan penses el que va haver de viure la víctima perquè li generés tant de terror permanent. Aquesta por d’explicar als seus éssers estimats l’horror viscut demostra, fins que punt, es bloqueja el cervell en aquesta vida. La millor defensa és el coneixement conscient, perquè quan tens consciència real, tens valor i superes la por.
Els mestres van ser el primer col·lectiu a ser sentenciat pels promotors del genocidi, li van seguir els jornalers, els anarquistes, els comunistes, els socialistes, els homosexuals, i els republicans. La formació acadèmica humanista va ser substituïda pels principis fonamentals del moviment. La falange va ser el cordó umbilical de l’ensenyament per als nous espanyols, i molts d’ells van cobrir els llocs de mestre per tota la geografia espanyola. Aquesta situació plena de perversió mental que van traslladar a les aules, va ser la que va configurar a les generacions posteriors a 1939. Els 60.000 mestres assassinats en la dictadura per defensar el laïcisme de l’Estat va ser la referència perquè en la democràcia no fos comuna parlar del franquisme en els centres escolars.
Carlos Hernández de Miguel va ser un exemple en la seva labor historiogràfica per a entrellaçar uns treballs de memòria amb uns altres. El camp de concentració com a fase prèvia de classificació, i posterior destí, formació dels Batallons Disciplinaris de Treballadors Penats. Objectiu, la redempció de penes pel treball. Tota l’estructura concentracionària va suposar una font econòmica enorme, mà d’obra esclava al servei del règim i dels amics d’aquest. Això va donar pas a altres memorialistes a estudiar les seves conseqüències, com Antonio Mestre i Mariano Sánchez Soler.
Els Batallons de treballadors esclaus van ser utilitzats per empreses que avui cotitzen en l’IBX35 i que representen els cognoms més il·lustres de la burgesia espanyola March, Koplowitz, Fieroo, Meliá, Aguirre, Fenosa, Letona, Banús, Coca, Carceller, Ybarra, els comtes d’Urquijo, la duquessa d’Aracena o la família Benjumea, fundadora de l’actual companyia Abengoa, entre molts altres. ACS/ Dragatges, Acciona/ Entrecanales, OHL/ Huarte, Ferrovial, Banús germans/ Sant Román / Agromán, Gines Navarro i Fills SA, RENFE/ Nord o MZA, Dur Felguera, Mines de Peñarroya/ Babcock-Constructora Naval, Ciments Portland-Ibèria/ ASLAND, Metre de Madrid, L’Església
Tots aquests terratinents, banquers, empresaris, constructores, multinacionals, assegurances, mineria, haurien de rescabalar el mal causat a tants milers de treballadors, que, en el cas només del canal dels presos (Baix Guadalquivir) afecta a més de 10.000 treballadors esclaus en règim carcerari. En el conjunt més de 500.000 víctimes.
És trist veure com la memòria va llanguint, com es van anant els millors, i com la resta només la manté en la seva intimitat, com a molt alguna pinzellada sobre ella, i no sols parlo de la societat civil en general, parlo dels propis que diuen ser activistes d’esquerres.
Vinc d’una experiència trista i traïda per la mateixa associació memorialista de Guadix, referent al camp de concentració de la sucrera San Torcuato que ara desapareixerà perquè s’ha pactat amb el PP del govern municipal, i es redueix a una plaqueta en la xemeneia de la fàbrica, la resta es destina a serveis de la Junta d’Andalusia i a edificis d’habitatges, amb el que la memòria quedarà sota l’asfaltatge del sector i dels fonaments dels nous edificis. Hem perdut el sentit de la dignitat.