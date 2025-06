Dos anys treballant amb compromís, il·lusió i voluntat de servei

Ara fa dos anys, la ciutadania de Terrassa va anar a les urnes i ens va dir clarament que ens havíem d’entendre.

Les urnes no van aportar una majoria prou sòlida a cap partit, per això era necessari sumar forces, i des de Junts per Terrassa vam decidir entomar el repte, era una oportunitat per a nosaltres i per a la ciutat. Una oportunitat que creiem que no hem desaprofitat i que ens permet deixar empremta en el camí per tal que Terrassa sigui la capital de la qualitat de vida, tal com vam dir durant tota la campanya que era i és el nostre objectiu durant aquest mandat.

Després d’un any de mandat, i amb la sortida d’ERC de l’Equip de Govern, vam assumir la tinència d’alcaldia de Promoció econòmica; una àrea bàsica per al desenvolupament de la ciutat: indústria, empresa, economia social... Una responsabilitat que es va afegir a les àrees de govern que ja portàvem.

En aquests dos anys, les dues regidores hem treballat des de la responsabilitat i el rigor que ens caracteritza, aportant a l’Equip de Govern estabilitat, treball, rigor i qualitat.

Nosaltres som un partit que ens creiem els programes electorals. L’any 2023 vam fer una campanya articulada en 4 eixos principals: ambició, bon govern, fer ciutat i fer país. Ens vam presentar amb aquesta estructura i és amb la qual hem estat treballant aquests dos anys.

Ambició per impulsar grans projectes, generar llocs de treball i millorar la qualitat de vida amb una Terrassa que pensi en gran. Amb projectes com el Pla Director de Polígons, la modernització dels mercats municipals, la construcció dels nous platós al Parc Audiovisual de Catalunya o l’inici de la revisió del POUM.

Bon govern per gestionar amb solvència el dia a dia de la ciutat, de la gent, com per exemple amb el nou Pla Director de Comerç, el desenvolupament del Pla d’Accessibilitat, el parc de la República o de les biblioteques dels districtes 5 i 7 o la construcció d’una nova residència i centre de dia per persones amb discapacitat intel·lectual.

Fer ciutat és ocupar-se i cuidar les coses que més preocupen als terrassencs com la mobilitat, la seguretat, la neteja i el manteniment urbà. Per exemple, incrementar la plantilla de la Policia Municipal de Terrassa i millorar la coordinació amb els Mossos d’Esquadra per reforçar la presència als barris, renovar la gerència d’Eco-Equip i millorar-ne els equipaments, obrir línies de subvenció per a la millora de l’accessibilitat en habitatges, entitats i comerços o millorar l’asfalt dels nostres carrers.

I, finalment, fer país situant el català com a eix principal de la nostra política a través de la regidoria de Polítiques Lingüístiques i també de forma transversal a tot el Govern. Hem dut a terme la campanya dels 21 dies en català, s’ha constituït el Consell Municipal per la Llengua Catalana i hem col·laborat amb la Fira del Llibre en Català, a més de promoure formacions internes a l’Ajuntament i treballar conjuntament amb el Consorci de Normalització Lingüística.

Queden dos anys de mandat i des de Junts continuarem treballant amb compromís, il·lusió i voluntat de servei. Tenim una manera de fer i de ser basada en el diàleg, en la construcció de grans consensos de ciutat i sempre posant el benestar i el progrés dels terrassencs i terrassenques per sobre de qualsevol cant de sirena. Tenim molta feina per fer! I cal posar fil a l’agulla per fer que Terrassa sigui la capital de la qualitat de vida que volem.